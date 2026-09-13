PSG : Francis-Le-Blé a réservé une soirée particulière à Éric Roy

Avant Brest-PSG, le stade Francis-Le-Blé s’est uni pour rendre hommage à Éric Roy, disparu le 17 juin dernier. Supporters brestois et parisiens, joueurs et dirigeants ont participé à un long moment de communion particulièrement émouvant.

Francis-Le-Blé tout de blanc vêtu

On vous en parlait avant la rencontre : plusieurs hommages étaient prévus dimanche en marge de Brest-PSG. Ils ont bien eu lieu et largement dépassé le seul cadre sportif, trois mois après la disparition à 58 ans d’Éric Roy, emporté par un cancer du pancréas.

Comme le rapporte CulturePSG, les supporters brestois se sont procuré en nombre un tee-shirt blanc « King Eric » aux abords du stade. Francis-Le-Blé s’est ainsi paré de blanc pour honorer celui qui avait marqué la maison brestoise entre 2023 et 2026.

Une dernière vidéo de l’ancien entraîneur a ensuite été diffusée sur les écrans géants. Le silence a gagné les tribunes avant le déploiement d’un message sobre : « L’élégance d’un homme se mesure à l’empreinte qu’il laisse, merci Éric. » Son épouse, Loetitia, a également pris la parole pour remercier les supporters et le club, rappelant qu’il avait vécu une « expérience incroyable » à Brest.

Le souvenir d’Éric Roy toujours présent

La veille du match, l’importance de cette soirée était déjà palpable dans le vestiaire brestois. Le groupe continue de puiser dans le souvenir de son ancien technicien, dont l’empreinte reste très forte au sein du club.

Trois mois après sa disparition, le souvenir d’Éric Roy guide toujours le Stade Brestois. Avant de défier le PSG, le vestiaire brestois puise une force collective dans le souvenir de son ancien entraîneur. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2098855411248177185

Les applaudissements et les chants qui ont accompagné la cérémonie ont confirmé cette communion. Pendant quelques minutes, la réception du champion de France est passée au second plan et tout un stade s’est rassemblé autour de la mémoire d’Éric Roy.

Le PSG et ses supporters s’associent à l’hommage

Le PSG a lui aussi tenu à participer. Marquinhos, Luis Enrique et Luis Campos ont déposé une gerbe de fleurs avant le coup d’envoi. Le conseiller sportif portugais a ensuite remis à Loetitia Roy un maillot signé par l’ensemble des joueurs parisiens, sous les applaudissements du public brestois.

Les quelque 600 supporters rouge et bleu présents dans le parcage ont également déployé une banderole portant le message « Repose en paix, Éric Roy ». Des tifos aux tee-shirts blancs, en passant par le maillot parisien et les prises de parole, Francis-Le-Blé a offert un dernier hommage à la hauteur du lien noué entre Éric Roy et le peuple brestois.