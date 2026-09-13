À LA UNE DU 13 SEP 2026
[20:57]PSG : Francis-Le-Blé a réservé une soirée particulière à Éric Roy
[20:17]RC Lens : Todibo pose une limite claire après ses débuts lensois
[19:27]FC Barcelone : le doublé de Yamal cache une fin sous tension
[19:08]Le Mans – RC Lens : Lens revient de loin et sauve un point, les notes des Sang et Or
[18:47]LOSC : Leader, Lille refuse encore de se satisfaire de ses résultats
[18:05]ASSE : un départ historique accélère la réorganisation à L’Étrat
[16:44]Le Mans – RC Lens : on sait pourquoi Ganiou est finalement absent
[16:16]Le Mans – RC Lens : la compo de Toppmöller est connue, il y a des choix forts !
[16:03]OL : le verdict est tombé pour une réserve déjà en plein doute
[12:18][Vidéo] Quand le RC Lens éliminait Le Mans en demi-finale de la Coupe de la Ligue au prix d’un incroyable scénario

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Francis-Le-Blé a réservé une soirée particulière à Éric Roy

Par Louis Chrestian - 13 Sep 2026, 20:57
PSG : Francis-Le-Blé a réservé une soirée particulière à Éric Roy

Avant Brest-PSG, le stade Francis-Le-Blé s’est uni pour rendre hommage à Éric Roy, disparu le 17 juin dernier. Supporters brestois et parisiens, joueurs et dirigeants ont participé à un long moment de communion particulièrement émouvant.

Francis-Le-Blé tout de blanc vêtu

On vous en parlait avant la rencontre : plusieurs hommages étaient prévus dimanche en marge de Brest-PSG. Ils ont bien eu lieu et largement dépassé le seul cadre sportif, trois mois après la disparition à 58 ans d’Éric Roy, emporté par un cancer du pancréas.

Comme le rapporte CulturePSG, les supporters brestois se sont procuré en nombre un tee-shirt blanc « King Eric » aux abords du stade. Francis-Le-Blé s’est ainsi paré de blanc pour honorer celui qui avait marqué la maison brestoise entre 2023 et 2026.

Une dernière vidéo de l’ancien entraîneur a ensuite été diffusée sur les écrans géants. Le silence a gagné les tribunes avant le déploiement d’un message sobre : « L’élégance d’un homme se mesure à l’empreinte qu’il laisse, merci Éric. » Son épouse, Loetitia, a également pris la parole pour remercier les supporters et le club, rappelant qu’il avait vécu une « expérience incroyable » à Brest.

Le souvenir d’Éric Roy toujours présent

La veille du match, l’importance de cette soirée était déjà palpable dans le vestiaire brestois. Le groupe continue de puiser dans le souvenir de son ancien technicien, dont l’empreinte reste très forte au sein du club.

Les applaudissements et les chants qui ont accompagné la cérémonie ont confirmé cette communion. Pendant quelques minutes, la réception du champion de France est passée au second plan et tout un stade s’est rassemblé autour de la mémoire d’Éric Roy.

Le PSG et ses supporters s’associent à l’hommage

Le PSG a lui aussi tenu à participer. Marquinhos, Luis Enrique et Luis Campos ont déposé une gerbe de fleurs avant le coup d’envoi. Le conseiller sportif portugais a ensuite remis à Loetitia Roy un maillot signé par l’ensemble des joueurs parisiens, sous les applaudissements du public brestois.

Les quelque 600 supporters rouge et bleu présents dans le parcage ont également déployé une banderole portant le message « Repose en paix, Éric Roy ». Des tifos aux tee-shirts blancs, en passant par le maillot parisien et les prises de parole, Francis-Le-Blé a offert un dernier hommage à la hauteur du lien noué entre Éric Roy et le peuple brestois.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos PSG : toutes les infos foot