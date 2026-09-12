Pronostic Brest – PSG : Paris va-t-il enfin lancer sa saison en Ligue 1 ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Paris Saint-Germain clôture la quatrième journée de Ligue 1 avec un déplacement ce dimanche (20h45) sur la pelouse du Stade Brestois. Avec deux matchs nuls et une défaite lors de ses trois premières rencontres de championnat, le PSG tentera enfin de décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1 au stade Francis-Le-Blé.

Ligue 1 – Brest vs PSG

Dimanche 13 septembre 2026 · 20h45 · Stade Francis-Le-Blé

Brest : un début de saison prometteur

Après trois journées, le Stade Brestois fait partie des équipes encore invaincues en Ligue 1. Les Bretons ont récolté cinq points et occupent la septième place du classement avant de recevoir le champion de France et d’Europe en titre.

Les hommes de Julien Lachuer ont commencé leur saison par deux matchs nuls spectaculaires. Accrochés par Le Mans lors de la première journée (2-2), ils ont obtenu le même résultat le week-end suivant face à Toulouse (2-2). Brest a ensuite débloqué son compteur de victoires en allant s’imposer sur la pelouse du Havre (1-2).

Le SB29 peut notamment compter sur un Kamory Doumbia particulièrement efficace. Auteur d’un doublé au Havre, le milieu offensif malien totalise déjà quatre réalisations et occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avant cette quatrième journée. Ludovic Ajorque s’est également montré à son avantage avec deux buts depuis le début de la saison.

Tout n’est cependant pas parfait pour Brest. Les Finistériens ont déjà encaissé cinq buts en trois rencontres et n’ont encore réalisé aucun clean sheet. Une certaine fragilité défensive qui pourrait coûter cher face à l’impressionnante force de frappe parisienne.

PSG : enfin lancer sa saison en Ligue 1

Le début de saison du Paris Saint-Germain en championnat est beaucoup plus compliqué. Alors qu’ils partaient une nouvelle fois avec le statut d’immense favori pour le titre, les Parisiens n’ont toujours pas remporté le moindre match après trois journées.

Le PSG n’a pris que deux points sur neuf possibles. Après une défaite inaugurale, les hommes de Luis Enrique ont enchaîné deux matchs nuls à l’extérieur sur le même score (2-2). Avec seulement deux points au compteur, Paris occupe une inhabituelle 13e place avant cette quatrième journée.

Les difficultés parisiennes se situent notamment dans le secteur défensif. Le PSG encaisse en moyenne deux buts par rencontre depuis le début du championnat, bien loin des standards attendus pour une équipe qui ambitionne de conserver son titre.

La Ligue des Champions a toutefois permis aux Parisiens de retrouver de la confiance cette semaine. Pour leur entrée en lice dans la compétition européenne, les champions d’Europe en titre ont largement dominé le Slovan Bratislava (6-1). Une démonstration offensive qui pourrait enfin servir de déclic en championnat.

Le déplacement à Brest représente donc déjà un rendez-vous important. Une nouvelle contre-performance laisserait le PSG sans victoire après quatre journées et accentuerait son retard sur les équipes de tête.

Les confrontations entre les deux équipes

L’historique est particulièrement déséquilibré entre Brest et le PSG. Les Bretons n’ont plus battu le club de la capitale depuis janvier 1985, toutes compétitions confondues.

Paris reste ainsi invaincu lors de ses 34 dernières confrontations face au Stade Brestois. Une série impressionnante qui illustre les difficultés rencontrées par le club finistérien lorsqu’il croise la route du PSG.

Les dernières saisons ont néanmoins montré que les déplacements à Francis-Le-Blé n’étaient pas toujours une formalité pour les Parisiens. Brest est capable de proposer beaucoup d’intensité devant son public et son excellent début de saison pourrait lui permettre d’aborder cette affiche avec davantage de confiance.

Mais pour prolonger son invincibilité en championnat, le SB29 devra mettre fin à plus de 40 ans sans victoire contre Paris.

Les compos probables

La compo probable de Brest : Selvik – Lala, Le Guen, Lloris, Locko – Chotard, Magnetti – Baldé, Doumbia, Mboup – Ajorque.

Absents : Chardonnet, Diambou, Cagnon, Edjouma (blessés).

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Kamory Doumbia (Brest) : difficile de passer à côté de l’homme en forme du début de saison brestois. Avec quatre buts inscrits lors des trois premières journées, le Malien est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1. Déjà décisif face au Mans et Toulouse, il vient surtout d’inscrire un doublé lors de la victoire au Havre (1-2). Face à une défense parisienne qui a concédé six buts en trois journées, Doumbia pourrait encore trouver des espaces pour s’exprimer.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) : l’ailier géorgien reste l’une des principales armes offensives du PSG. Capable d’éliminer son adversaire direct comme de se montrer décisif dans la surface, il pourrait profiter des difficultés défensives brestoises. Dans une rencontre où Paris devrait avoir largement la possession, sa capacité à provoquer et à créer des différences pourrait peser lourd.

Les tendances de cotes : le PSG immense favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Brest (1) ≈ 9,00 ≈ 10 % Brest gros outsider Match nul (X) ≈ 6,40 ≈ 15 % Peu probable Victoire PSG (2) ≈ 1,25 ≈ 75 % PSG grand favori

Malgré son début de saison très compliqué en Ligue 1, le PSG reste l’immense favori de cette rencontre. Les bookmakers proposent une cote autour de 1,25 pour une victoire parisienne, contre environ 6,40 pour le match nul et 9,00 pour un succès brestois.

L’écart peut paraître important au regard du classement puisque Brest compte trois points de plus que son adversaire et n’a toujours pas perdu cette saison. Mais les bookmakers misent avant tout sur la différence de qualité entre les deux effectifs et sur le réveil attendu des champions de France.

La démonstration réalisée cette semaine en Ligue des Champions pourrait également avoir rassuré sur le potentiel offensif parisien. Après avoir inscrit six buts au Slovan Bratislava, le PSG aura l’occasion de confirmer son réveil face à une défense brestoise qui a encaissé au moins un but lors de chacune de ses trois premières journées.

Brest possède néanmoins des arguments pour inquiéter Paris. Les Bretons ont marqué six fois en trois rencontres et affrontent une défense parisienne qui encaisse deux buts par match en moyenne. La dynamique de Kamory Doumbia pourrait notamment poser des problèmes aux hommes de Luis Enrique.

Nos pronostics pour Brest – PSG

Victoire du PSG et les deux équipes marquent : malgré ses difficultés en championnat, Paris possède largement les armes nécessaires pour s’imposer à Francis-Le-Blé. Mais miser uniquement sur une victoire parisienne offre peu de valeur. Brest a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses trois premières journées et possède le meilleur buteur actuel de Ligue 1, tandis que le PSG a encaissé six buts depuis le début du championnat. Un succès parisien sans clean sheet paraît donc envisageable.

: malgré ses difficultés en championnat, Paris possède largement les armes nécessaires pour s’imposer à Francis-Le-Blé. Mais miser uniquement sur une victoire parisienne offre peu de valeur. Brest a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses trois premières journées et possède le meilleur buteur actuel de Ligue 1, tandis que le PSG a encaissé six buts depuis le début du championnat. Un succès parisien sans clean sheet paraît donc envisageable. Plus de 3,5 buts dans le match : les rencontres des deux équipes sont particulièrement prolifiques depuis le début de la saison. Les trois matchs de Brest ont produit quatre, quatre puis trois buts, tandis que Paris encaisse en moyenne deux buts par rencontre. Avec la puissance offensive parisienne et les espaces que Brest pourrait laisser, cette affiche possède les ingrédients pour offrir plusieurs buts.

: les rencontres des deux équipes sont particulièrement prolifiques depuis le début de la saison. Les trois matchs de Brest ont produit quatre, quatre puis trois buts, tandis que Paris encaisse en moyenne deux buts par rencontre. Avec la puissance offensive parisienne et les espaces que Brest pourrait laisser, cette affiche possède les ingrédients pour offrir plusieurs buts. Kamory Doumbia buteur : avec quatre réalisations en seulement trois journées, le milieu offensif brestois marche sur l’eau en ce début de saison. Le pari est évidemment plus risqué face au PSG, mais la défense parisienne est loin d’être imperméable depuis le début du championnat. Sa forme actuelle et sa capacité à se projeter dans la surface peuvent en faire un pari intéressant avec une cote potentiellement élevée.

Score possible

Brest 1-3 PSG : Brest réalise un très bon début de saison et semble avoir les qualités offensives nécessaires pour profiter des failles défensives parisiennes. Mais après trois journées sans victoire, le PSG devrait se présenter à Francis-Le-Blé avec une forte obligation de résultat. La démonstration réalisée en Ligue des Champions a également rappelé l’immense potentiel offensif des hommes de Luis Enrique. Les Bretons pourraient résister et trouver le chemin des filets, mais la supériorité individuelle parisienne devrait finir par faire la différence.