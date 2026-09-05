Pronostic Angers – Stade Rennais : Lepaul va-t-il martyriser encore son ancien club ?

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de Ligue 1 entre le SCO d’Angers et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Stade Rennais a plutôt bien débuté sa saison 2026-2027. Après avoir accroché le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain (2-2), les Rennais ont décroché une victoire sur le gong face au Mans (3-2), leur permettant de s’installer à la cinquième place du classement. Les hommes de Franck Haise tenteront de poursuivre sur leur lancée ce dimanche (17h15) avec un court déplacement sur la pelouse du SCO d’Angers, qui pointe, lui, à la neuvième place.

Ligue 1 – Angers vs Stade Rennais

Dimanche 6 septembre 2026 · 17h15 · Stade Raymond-Kopa

Angers : confirmer après la belle réaction à Auxerre

Après avoir terminé à la 13e place de Ligue 1 la saison dernière, Angers aborde ce nouvel exercice avec l’objectif principal d’assurer une nouvelle fois son maintien. Le début de championnat des hommes de Stéphane Gilli est pour le moment plutôt encourageant.

Le SCO avait pourtant mal commencé en s’inclinant à domicile contre Lille (0-2). Incapables de trouver le chemin des filets lors de cette première journée, les Angevins ont parfaitement réagi le week-end dernier sur la pelouse de l’AJ Auxerre.

Longtemps indécise, la rencontre a basculé dans les vingt dernières minutes. Angers a finalement quitté l’Abbé-Deschamps avec une convaincante victoire 3-1 et ses trois premiers points de la saison. Un résultat qui permet au club angevin d’occuper la neuvième place avant cette nouvelle journée.

Plusieurs recrues estivales ont déjà commencé à se montrer. Anthony Lopes a notamment multiplié les interventions face à Auxerre, tandis qu’Amine El Ouazzani, arrivé en prêt de Braga, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Le SCO devra cependant composer avec l’absence d’Haris Belkebla dans l’entrejeu. Branco van den Boomen reste également incertain. À domicile, les Angevins tenteront surtout d’afficher un visage plus convaincant que lors de leur défaite inaugurale contre Lille.

Stade Rennais : un début de saison prometteur

Le Stade Rennais peut également se montrer satisfait de ses premières semaines de compétition. Les Rouge et Noir ont déjà affronté le Paris Saint-Germain et comptent quatre points après leurs deux premières rencontres.

Pour son entrée en lice, Rennes avait même cru pouvoir créer la première grosse sensation de la saison. Les Bretons menaient 2-0 face au champion de France en titre avant de voir les Parisiens revenir au score en fin de rencontre (2-2).

Le scénario a encore été mouvementé le week-end dernier contre Le Mans. Après avoir pris deux buts d’avance, les hommes de Franck Haise ont été rejoints par le promu avant de finalement arracher la victoire dans le temps additionnel (3-2).

Avec cinq buts inscrits en deux journées, Rennes a déjà démontré de belles qualités offensives. La défense a en revanche affiché davantage de fragilité puisqu’elle a également concédé quatre buts. Un secteur que Franck Haise cherchera certainement à stabiliser lors de ce déplacement.

Estéban Lepaul représente pour le moment la principale satisfaction rennaise. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, l’avant-centre a déjà marqué trois fois cette saison. Le déplacement à Raymond-Kopa aura forcément une saveur particulière pour lui puisqu’il retrouvera son ancien club.

Les confrontations entre les deux équipes

L’historique des confrontations penche très largement du côté du Stade Rennais. Sur l’ensemble de leurs derniers duels, les Rouge et Noir ont pris un net ascendant sur leur voisin angevin.

Rennes s’est notamment imposé lors de plusieurs confrontations récentes face au SCO et possède généralement une supériorité offensive dans cette affiche. Les Bretons ont remporté 18 des 27 confrontations recensées entre les deux équipes, contre seulement trois victoires angevines et six matchs nuls.

Angers pourra néanmoins compter sur l’avantage du terrain pour tenter de rééquilibrer les débats. Après son succès convaincant à Auxerre, le SCO arrive également avec davantage de confiance que lors de sa première sortie de la saison.

Ce court déplacement ne s’annonce donc pas forcément aussi simple que les cotes pourraient le laisser penser pour Rennes, d’autant que les Rouge et Noir ont déjà concédé quatre buts en seulement deux rencontres.

Les compos probables

La compo probable d’Angers : Lopes – Raolisoa, Camara, Lefort, J. Kalulu – Arcus, Belkhdim – Allevinah, Sbaï, Bermont – El Ouazzani.

Absents : Belkebla (reprise).

Incertains : van den Boomen (blessé), Mouton, Raolisoa (reprise).

La compo probable du Stade Rennais : Lemaître – Frankowski, Cresswell, Aït-Boudlal, Merlin – Szymanski, Rongier, Thomasson – Al-Tamari, Lepaul, Soumaré.

Absent : Aucun.

Incertain : Samba (blessé).

Les joueurs à suivre

Amine El Ouazzani (Angers) : Arrivé cet été en prêt de Braga, l’attaquant a débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs lors de la victoire à Auxerre (3-1). Dans une équipe angevine qui ne devrait pas avoir la maîtrise du ballon pendant toute la rencontre, sa capacité à exploiter les espaces pourrait être précieuse. Face à une défense rennaise qui a déjà encaissé quatre buts en deux matchs, El Ouazzani pourrait avoir des opportunités pour se mettre une nouvelle fois en évidence.

Estéban Lepaul (Stade Rennais) : L’ancien Angevin n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations, il a déjà inscrit trois buts en seulement deux journées, dont celui de la victoire dans le temps additionnel face au Mans. Pour son retour à Raymond-Kopa, Lepaul sera forcément l’un des principaux dangers pour la défense du SCO.

Les tendances de cotes : Rennes favori à Raymond-Kopa

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Angers (1) ≈ 4,00 ≈ 19 % Angers outsider Match nul (X) ≈ 3,90 ≈ 27 % Scénario possible Victoire Rennes (2) ≈ 1,84 ≈ 54 % Rennes favori

Le marché donne assez clairement l’avantage au Stade Rennais. Avec environ 54 % de chances de victoire selon les probabilités calculées à partir des cotes, les Rouge et Noir partent favoris de ce court déplacement.

La dynamique bretonne justifie en partie cette tendance. Rennes a tenu tête au PSG avant de battre Le Mans et a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises en deux journées. Les hommes de Franck Haise disposent également de davantage de solutions offensives, avec un Estéban Lepaul déjà particulièrement efficace.

Angers ne doit cependant pas être sous-estimé. Après sa défaite inaugurale contre Lille, le SCO vient de signer une victoire convaincante à Auxerre (3-1) et pourra compter sur le soutien de Raymond-Kopa.

La fragilité défensive affichée par Rennes constitue également un paramètre à prendre en compte. Les Bretons ont encaissé deux buts lors de chacune de leurs deux premières rencontres. Une donnée qui pourrait inciter à se tourner vers les buts plutôt que vers la simple victoire rennaise.

Nos pronostics pour Angers – Stade Rennais

Les deux équipes marquent : Rennes a déjà inscrit cinq buts en deux rencontres mais en a également encaissé quatre. Les Rouge et Noir ont donc vu les deux équipes trouver le chemin des filets contre le PSG (2-2) puis Le Mans (3-2). Angers vient de son côté de marquer trois fois sur la pelouse d’Auxerre. Le potentiel offensif rennais et les fragilités défensives affichées par les hommes de Franck Haise rendent donc ce scénario particulièrement intéressant.

: Rennes a déjà inscrit cinq buts en deux rencontres mais en a également encaissé quatre. Les Rouge et Noir ont donc vu les deux équipes trouver le chemin des filets contre le PSG (2-2) puis Le Mans (3-2). Angers vient de son côté de marquer trois fois sur la pelouse d’Auxerre. Le potentiel offensif rennais et les fragilités défensives affichées par les hommes de Franck Haise rendent donc ce scénario particulièrement intéressant. Plus de 2,5 buts dans le match : Les deux premières rencontres de Rennes ont offert respectivement quatre et cinq buts. Avec cinq réalisations inscrites et quatre encaissées, les Bretons disputent pour le moment des matchs particulièrement animés. Angers vient également de participer à une rencontre à quatre buts contre Auxerre. Si les deux équipes conservent leurs tendances actuelles, la barre des trois réalisations pourrait une nouvelle fois être franchie.

: Les deux premières rencontres de Rennes ont offert respectivement quatre et cinq buts. Avec cinq réalisations inscrites et quatre encaissées, les Bretons disputent pour le moment des matchs particulièrement animés. Angers vient également de participer à une rencontre à quatre buts contre Auxerre. Si les deux équipes conservent leurs tendances actuelles, la barre des trois réalisations pourrait une nouvelle fois être franchie. Rennes marque plus de 1,5 but : Plutôt que de miser directement sur une victoire rennaise, il peut être intéressant de s’appuyer sur la production offensive des Rouge et Noir. Les hommes de Franck Haise ont marqué deux fois contre le PSG puis trois fois face au Mans. Avec Lepaul en grande forme et plusieurs joueurs capables de l’accompagner dans le secteur offensif, Rennes semble avoir les armes pour inscrire au moins deux buts à Raymond-Kopa.

Score possible

Angers 1-2 Stade Rennais : Le déplacement pourrait être plus compliqué qu’il n’y paraît pour les Rouge et Noir. Angers vient de se rassurer avec trois buts inscrits à Auxerre et pourrait profiter des difficultés défensives affichées par Rennes depuis le début de la saison. Les Bretons disposent toutefois de davantage d’arguments offensifs et peuvent notamment compter sur un Estéban Lepaul déjà auteur de trois buts. Dans une rencontre qui pourrait être ouverte, la qualité individuelle rennaise devrait permettre aux hommes de Franck Haise de faire la différence et de signer une deuxième victoire consécutive.