Stade Rennais Mercato : une grosse vente déjà planifiée pour 2027 ?

Le changement d’agent de Djaoui Cissé pourrait-il préparer le terrain à un départ du Stade Rennais dès l’été 2027 ? Sunderland est déjà à l’affût.

Le mercato estival à peine terminé, l’avenir de Djaoui Cissé fait déjà parler au Stade Rennais. D’après les informations de GiveMeSport, le milieu de terrain de 22 ans a décidé de changer d’agent et va désormais être représenté par Sport Cover. Une évolution qui pourrait avoir son importance pour la suite de sa carrière.

Cissé change d’agent, Sunderland surveille

Le choix de Sport Cover n’est pas anodin. L’agence représente notamment Marcus Thuram, mais aussi Brian Brobbey, l’attaquant actuellement sous les couleurs de Sunderland. Or, le club anglais suit justement Djaoui Cissé en vue d’un possible recrutement en 2027.

Cela ne signifie évidemment pas qu’un transfert vers Sunderland est déjà acté. Mais le contexte est intéressant pour le Stade Rennais, qui pourrait voir l’un de ses jeunes joueurs formés au club devenir une nouvelle source de revenus importante dans les prochains mois.

Un contrat jusqu’en 2030 avec Rennes

Le milieu de terrain reste pourtant solidement lié au SRFC. Après avoir prolongé son contrat en septembre 2025, Cissé est engagé avec Rennes jusqu’en juin 2030. Le club breton avait alors récompensé sa progression après son éclosion en équipe première.

International français U21, Cissé avait également marqué les esprits lors de l’Euro Espoirs 2025 avec trois buts en quatre rencontres, atteignant les demi-finales avec les Bleuets.

Son départ pourrait donc représenter une belle opération pour Rennes si sa cote continue de grimper. D’autant que Strasbourg s’était également positionné sur le joueur cet été, tandis que la Juventus aurait tenté sa chance en toute fin de mercato, sans parvenir à le convaincre.

Rennes peut déjà penser à 2027

Après avoir conservé Cissé cet été, le Stade Rennais dispose désormais de temps pour faire monter les enchères. Avec un contrat longue durée et l’intérêt déjà manifesté par plusieurs clubs, le dossier pourrait devenir l’un des feuilletons du mercato 2027.

Pour l’heure, aucune vente n’est programmée officiellement. Mais le changement d’agent et l’intérêt de Sunderland constituent clairement des signaux à surveiller dans les prochains mois.