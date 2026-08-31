Stade Rennais Mercato : Rennes a tranché entre Edouard (RC Lens) et Dia, un départ à 12 M€ officialisé !

Le Stade Rennais aurait choisi Boulaye Dia plutôt qu’Odsonne Edouard pour renforcer son attaque, tandis que Lilian Brassier quitte la Bretagne pour Francfort.

Le Stade Rennais a trouvé son nouveau numéro 9 pour épauler Esteban Lepaul cette saison. Après avoir activé les pistes menant à l’attaquant de la Lazio Rome, Boulaye Dia, et au buteur du RC Lens, Odsonne Edouard, le club breton aurait finalement jeté son dévolu sur l’ancien Rémois, comme annoncé ce lundi soir par le journaliste du Parisien Benjamin Quarez.

Accord Rennes – Lazio pour Dia !

Rennes et la Lazio auraient trouvé un accord autour d’un prêt avec option d’achat pouvant devenir obligatoire. Boulaye Dia devrait prochainement prendre la direction de la Bretagne pour finaliser son arrivée au Stade Rennais, tandis qu’Odsonne Edouard devrait donc rester au RC Lens cet été.

Brassier quitte officiellement le Stade Rennais

Dans le sens des départs, le Stade Rennais a enregistré celui de Lilian Brassier. L’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille a officiellement rejoint ce lundi soir l’Eintracht Francfort pour 9,2 millions d’euros hors bonus, une somme qui pourrait atteindre 12 millions d’euros bonus compris. Il s’est engagé jusqu’en juin 2031 avec le club allemand.