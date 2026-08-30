RC Lens Mercato : Todibo a déjà fait un choix très fort avant même son officialisation

Pour rejoindre le RC Lens, Jean-Clair Todibo aurait accepté un important effort financier, un choix qui permet au club artésien de préserver sa politique salariale.

Le RC Lens tient l’un de ses gros coups du mercato estival. Le défenseur international français Jean-Clair Todibo, 26 ans, va rejoindre les Sang et Or en provenance de West Ham sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat.

Todibo fait un gros effort financier

Pour rendre son arrivée possible, l’ancien défenseur de l’OGC Nice a accepté de réduire significativement son salaire. Plusieurs sources évoquent un sacrifice financier important, tandis que L’Équipe confirme que le joueur a accepté de baisser ses prétentions salariales pour rejoindre Lens. Il percevra moins de la moitié de son salaire anglais, estimé à plus de 400 000 euros mensuels !

Cette décision permet au RC Lens de conserver une certaine cohérence avec sa politique salariale maîtrisée, malgré l’arrivée d’un joueur au statut international. Le club artésien souhaitait renforcer sa défense centrale après le départ de Malang Sarr et a finalement réussi à attirer Todibo, alors que celui-ci était également annoncé proche de l’Olympique de Marseille.

Une nouvelle aventure en Ligue des champions

Sous contrat avec West Ham jusqu’en 2029, Todibo ne souhaitait pas poursuivre son aventure en Angleterre après la relégation des Hammers en Championship. Le projet lensois, avec notamment la Ligue des champions, a donc pesé dans sa décision.

Pour Lens, l’opération est particulièrement intéressante : le club récupère un défenseur de 26 ans connaissant parfaitement la Ligue 1, sans bouleverser son équilibre financier. Pour Todibo, ce prêt représente surtout une occasion de se relancer au plus haut niveau européen après une saison compliquée à West Ham.