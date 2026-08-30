OM, RC Lens : nouveau revers financier pour Marseille dans le dossier Todibo !

Le RC Lens a pris le dessus sur l’OM dans la course à Jean-Clair Todibo. Le défenseur international français est arrivé en Artois pour passer sa visite médicale, après avoir consenti un important effort financier.

Lens boucle le prêt de Todibo

Le RC Lens tient un renfort de poids pour sa défense. Selon les informations de Morning Foot, un accord a été trouvé avec West Ham pour le prêt de Jean-Clair Todibo. L’opération ne comprendrait pas d’option d’achat.

Déjà présent à Lens, l’ancien défenseur de l’OGC Nice doit désormais satisfaire à la traditionnelle visite médicale. Sous contrat avec les Hammers jusqu’en juin 2029, le joueur de 26 ans aurait revu ses prétentions salariales à la baisse pour faciliter son retour en Ligue 1.

Jean-Clair Todibo va signer au RC Lens. Un accord a été trouvé avec West Ham pour un prêt sans option d’achat. Le défenseur passe actuellement sa visite médicale. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2093964929623613777

L’OM freiné par ses finances

Également positionné sur l’international français, l’OM se voit donc doublé dans les dernières heures du mercato. Les contraintes financières du club phocéen auraient empêché sa direction d’aller au bout de ce dossier, contrairement aux Sang et Or.

Ce revers vient rappeler la marge de manœuvre limitée de Marseille. Lens a, de son côté, travaillé cette piste dans la discrétion avant d’accélérer avec l’aide du joueur.

Un pari pour relancer l’ancien Niçois

Todibo reste sur une saison délicate en Premier League. En 23 apparitions avec West Ham, le défenseur central n’a marqué aucun but et n’a délivré qu’une passe décisive. Ses performances ont nettement reculé par rapport à son passage à Nice, où sa qualité de relance et son impact dans les duels avaient fait sa réputation.

Valorisé à 17 millions d’euros, l’ancien joueur du FC Barcelone arrive ainsi comme un pari de relance. Le RC Lens espère désormais lui permettre de retrouver les standards qui lui avaient ouvert les portes de l’équipe de France.