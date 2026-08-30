Les infos du jour : Cherni de retour en Ligue 1 ? Barcola vers un transfert record !

Nantes tient un accord avec Amin Cherni pour renforcer sa défense

Le FC Nantes a trouvé un accord de trois ans avec Amin Cherni, latéral gauche de Göztepe. L’international tunisien, déjà passé par le Stade Lavallois, pourrait revenir en France après une saison pleine en Turquie. Ce renfort s’ajoute à l’arrivée imminente de Balthazar Pierret chez les Canaris.

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Le PSG vend Barcola à Liverpool pour battre le record de Diomandé

Le PSG et Liverpool se sont entendus pour le transfert de Bradley Barcola, dans une opération pouvant atteindre 145 millions d’euros. Paris voulait dépasser le record du transfert de Yan Diomandé au Real Madrid, devenu un objectif financier majeur lors des négociations. Barcola s’apprête à quitter la Ligue 1.

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Les supporters de Nantes croient de plus en plus à la vente du club

Un sondage révèle que 58,2% des supporters du FC Nantes croient désormais à un départ de la famille Kita. Ce regain d’optimisme contraste avec le scepticisme du printemps, alors que de nouvelles offres de rachat et pistes d’investisseurs alimentent les espoirs de changement à la tête du club.

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Le RC Lens revit un scénario de 1997 après sa défaite à Strasbourg

Le RC Lens a perdu à Strasbourg après avoir ouvert le score, un scénario identique à celui du début de la saison 1997-1998, année de son premier titre. Cette similitude statistique amuse les supporters, même si elle ne présage rien pour la suite du championnat. Les Lensois restent vigilants.

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L’Atlético Madrid relance la piste Lucas Stassin à l’ASSE

L’Atlético Madrid s’intéresse à nouveau à Lucas Stassin en prévision d’un possible départ de Julián Álvarez. Le club espagnol considère l’attaquant belge parmi ses cibles pour renforcer son secteur offensif. Une vente pourrait rapporter gros à l’ASSE, même si le dossier dépend d’autres mouvements.

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Les supporters de l’ASSE veulent un 9 athlétique pour remplacer Stassin

En cas de départ de Lucas Stassin, les supporters de l’ASSE plébiscitent un avant-centre au profil athlétique, selon un sondage. Ce choix traduit la volonté de voir un attaquant capable d’imposer sa présence physique et de peser sur les défenses, alors que d’autres profils restent également envisagés.

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Ange Lago quitte l’OM pour Dijon, Marseille garde une clause juteuse

L’OM a officialisé le départ d’Ange Lago à Dijon, promu en Ligue 2. L’attaquant ivoirien, auteur de 8 buts en National 2, part libre mais Marseille conserve une clause de rachat supérieure à 3 millions d’euros et 50% sur une future revente. Lago espère franchir un cap en Ligue 2.

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L’OM pourrait avancer seul sur Naoufel El Hannach, Strasbourg se retire

Le RC Strasbourg ne fait pas du jeune défenseur Naoufel El Hannach une priorité, laissant ainsi un boulevard à l’OM dans ce dossier. Si Marseille confirme son intérêt, l’absence de concurrence alsacienne pourrait faciliter les négociations pour attirer le joueur de Montpellier.

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Moueffek (ASSE) ciblé par Cádiz, un prêt avec option d’achat à l’étude

Aïmen Moueffek, indésirable à l’ASSE, intéresse le Cádiz CF en D2 espagnole. Le club andalou souhaite obtenir un prêt avec option d’achat pour le milieu de 25 ans, qui n’a pas été convoqué en ce début de saison. Un départ permettrait à Saint-Étienne de libérer une place dans l’effectif.

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Nkounkou (ex-ASSE) suivi par Nice pour un retour en Ligue 1

L’OGC Nice s’intéresse à Niels Nkounkou, ancien latéral de l’ASSE actuellement à Francfort, pour compenser un éventuel départ de Melvin Bard. Un prêt est envisagé alors que Nkounkou, prêté au Torino la saison dernière, n’entre plus dans les plans de l’Eintracht. L’opération pourrait se décanter rapidement.

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Le PSG vise deux recrues après Lille et dispose de 360 M€ pour agir

Après son nul à Lille, le PSG veut encore se renforcer avant la fin du mercato. Le club parisien, qui a engrangé plus de 360 millions d’euros cet été, cible un défenseur et un attaquant pour compenser les départs et combler les lacunes révélées face au LOSC. Plusieurs pistes sont activées.

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L’ASSE reste leader de Ligue 2 grâce aux faux pas de ses concurrents

Sans jouer, l’ASSE conserve la tête de la Ligue 2 après les nuls de Montpellier et Rodez. Les Verts peuvent remercier leur ancien milieu Florian Tardieu, qui a manqué un penalty pour le MHSC. D’autres résultats favorables permettent à Saint-Étienne d’aborder sereinement son déplacement à Dijon.

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