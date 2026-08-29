À LA UNE DU 29 AOûT 2026
[23:00]FC Nantes Mercato : après Pierret, un accord a été trouvé pour une autre recrue !
[22:47]Ligue 1 : l’OL cale, Troyes sur le podium, Auxerre lanterne rouge… les résultats du multi de la 2e journée
[22:20]ASSE Mercato : une nouvelle porte de sortie s’ouvre pour un indésirable de Cathro
[22:04]EA Guingamp – FC Nantes (3-3) : les Canaris manquent de peu leur première victoire, les enseignements
[21:40]RC Lens : la défaite à Strasbourg a offert une étonnante surprise aux supporters
[21:20]PSG Mercato : grosse révélation sur Barcola, ça vient de Diomandé au Real Madrid
[21:00]Stade Rennais Mercato : un nouveau transfert estampillé Ligue 1 à l’horizon ?
[20:40]ASSE Mercato : un géant européen relance Lucas Stassin !
[20:20]OM Mercato : Marseille officialise un départ qui pourrait rapporter gros
[20:00]ASSE Mercato : un ancien chouchou des Verts bientôt de retour ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : après Pierret, un accord a été trouvé pour une autre recrue !

Par William Tertrin - 29 Août 2026, 23:00
Amin Cherni sous le maillot de Göztepe

Le FC Nantes aurait trouvé un accord avec Amin Cherni, le latéral gauche de Göztepe, pour un contrat de trois ans.

Alors que Balthazar Pierret arrive ce dimanche pour passer sa visite médicale, le FC Nantes avance sur le dossier Amin Cherni. Selon une info de Spor Depor Medya, les Canaris auraient trouvé un accord de trois ans avec le piston gauche de Göztepe.

Âgé de 25 ans, Amin Cherni connaît déjà le football français. Né à Paris, l’international tunisien a évolué au Stade Lavallois avant de rejoindre Göztepe à l’été 2025.

Amin Cherni, un profil déjà expérimenté

Cherni sort d’une première saison convaincante en Turquie. Avec Göztepe, il a disputé 34 rencontres de Süper Lig en 2025-2026, toutes comme titulaire, délivrant quatre passes décisives.

Son profil pourrait répondre aux besoins du FC Nantes, qui vient de prendre un point sur la pelouse de Guingamp pour la première de Grégory Poirier.

Pour Cherni, un retour en France représenterait ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. L’accord annoncé porte sur trois saisons, alors que L’Équipe annonçait d’abord un prêt avec option d’achat. Affaire à suivre…

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot