FC Nantes Mercato : après Pierret, un accord a été trouvé pour une autre recrue !

Le FC Nantes aurait trouvé un accord avec Amin Cherni, le latéral gauche de Göztepe, pour un contrat de trois ans.

Alors que Balthazar Pierret arrive ce dimanche pour passer sa visite médicale, le FC Nantes avance sur le dossier Amin Cherni. Selon une info de Spor Depor Medya, les Canaris auraient trouvé un accord de trois ans avec le piston gauche de Göztepe.

Âgé de 25 ans, Amin Cherni connaît déjà le football français. Né à Paris, l’international tunisien a évolué au Stade Lavallois avant de rejoindre Göztepe à l’été 2025.

Amin Cherni, un profil déjà expérimenté

Cherni sort d’une première saison convaincante en Turquie. Avec Göztepe, il a disputé 34 rencontres de Süper Lig en 2025-2026, toutes comme titulaire, délivrant quatre passes décisives.

Son profil pourrait répondre aux besoins du FC Nantes, qui vient de prendre un point sur la pelouse de Guingamp pour la première de Grégory Poirier.

Pour Cherni, un retour en France représenterait ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. L’accord annoncé porte sur trois saisons, alors que L’Équipe annonçait d’abord un prêt avec option d’achat. Affaire à suivre…