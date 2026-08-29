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Ligue 1 : l’OL cale, Troyes sur le podium, Auxerre lanterne rouge… les résultats du multi de la 2e journée

Par William Tertrin - 29 Août 2026, 22:47

La 2e journée de Ligue 1 a livré son lot de surprises ce samedi soir, avec notamment le nul de l’OL, la victoire de Troyes à Lorient et la nouvelle défaite d’Auxerre.

La Ligue 1 a encore offert un multiplex riche en rebondissements ce samedi. Parmi les principales informations de la soirée, Troyes réalise la belle opération en s’imposant à Lorient (2-1) et grimpe provisoirement sur le podium avec quatre points.

Lyon accroché, Brest sauvé au bout du temps additionnel

Après sa victoire inaugurale à Toulouse, Lyon a cette fois été tenu en échec par Le Havre (1-1). L’OL reste toutefois bien placé au classement avec quatre points.

À Brest, le scénario a été encore plus spectaculaire. Menés par Toulouse, les Bretons ont arraché le match nul (2-2) dans les toutes dernières secondes grâce à Ludovic Ajorque. Avec deux points, le Stade Brestois reste invaincu après deux journées.

Angers se relance, Auxerre déjà en difficulté

De son côté, Angers a dominé Auxerre (3-1) et décroche sa première victoire de la saison. Le SCO remonte ainsi à la septième place avec trois points.

La situation est beaucoup plus préoccupante pour l’AJA. Après sa lourde défaite contre Lens lors de la première journée, Auxerre s’incline une nouvelle fois et reste dernier de Ligue 1 avec zéro point.

Lille toujours leader

Au classement provisoire, Lille conserve la première place avec quatre points, après son spectaculaire nul (2-2) contre le PSG vendredi soir. Lyon et Troyes comptent également quatre unités, tandis qu’Angers est 7e avec trois points, derrière Marseille, Lens, et Monaco.

Strasbourg, vainqueur de Lens (2-1) plus tôt dans la journée, s’installe juste derrière à la 8e place. Brest compte deux points, alors que Lorient et Toulouse restent bloqués à une unité.

Une deuxième journée déjà riche en enseignements, même si le classement doit encore évoluer avec les dernières rencontres du week-end.

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