ASSE Mercato : un ancien chouchou des Verts bientôt de retour ?

Un ancien joueur de l’ASSE pourrait retrouver la France cet été : Niels Nkounkou est suivi par l’OGC Nice, qui pourrait passer à l’action en cas de départ de Melvin Bard.

L’ASSE pourrait bientôt voir l’un de ses anciens joueurs effectuer son retour en France. D’après les informations de L’Équipe, Niels Nkounkou figure dans les radars de l’OGC Nice à l’approche de la fermeture du mercato.

Arrivé à Saint-Étienne en janvier 2023, le latéral gauche avait rapidement séduit les supporters stéphanois. En seulement 20 apparitions de Ligue 2, il avait inscrit six buts et délivré sept passes décisives, participant largement au redressement des Verts sous Laurent Batlles.

L’ASSE avait ensuite levé son option d’achat avant que Nkounkou ne rejoigne l’Eintracht Francfort à l’été 2023. Son aventure allemande a toutefois été plus contrastée. Après une première saison où il a régulièrement eu du temps de jeu, le Français a progressivement perdu sa place.

Nice pense à un prêt pour l’ancien Vert

Prêté au Torino la saison dernière, Nkounkou n’a pas réussi à s’imposer en Serie A, avec seulement onze apparitions et une passe décisive. Désormais écarté du groupe professionnel à Francfort, sa situation pourrait donc évoluer avant la fermeture du mercato.

L’OGC Nice surveille précisément cette situation. Le Gym anticipe un éventuel départ de Melvin Bard, courtisé par plusieurs clubs étrangers, et aurait identifié Nkounkou comme une solution pour le remplacer. Un prêt serait notamment à l’étude.

Pour l’ancien Stéphanois, l’opération représenterait une belle opportunité de relancer sa carrière en France et de découvrir enfin la Ligue 1. Il pourrait également retrouver Elye Wahi, son ancien coéquipier à Francfort, récemment revenu sur la Côte d’Azur.

Le dossier pourrait donc s’accélérer dans les derniers jours du mercato, alors que le marché français ferme ses portes le 1er septembre au soir.