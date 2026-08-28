La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le RC Strasbourg, cité parmi les prétendants de Lucas Stassin (ASSE, 21 ans), semble avoir d’autres priorités pour boucler son mercato estival.

Le mercato du RC Strasbourg est loin d’être terminé… et pourrait avoir des répercussion sur celui de l’ASSE… Après avoir vendu pour près de 170 millions d’euros, le Racing a déjà investi environ 70 millions pour renforcer son effectif avec Coulibaly, Sousa, Ortega, Mitchell, Baldé, Reyna, Kellyman, Candido, Del Blanco et Brantlind. Et le club alsacien pourrait encore sortir le chéquier.

Strasbourg va encore dépenser 10 M€ et n’arrange pas Stassin

Selon El Chiringuito, le RC Strasbourg et le Séville FC auraient trouvé un accord pour le transfert d’Oso, moyennant une indemnité de 10 millions d’euros. Il resterait toutefois à obtenir l’accord définitif du joueur. Âgé de 23 ans, l’Espagnol évolue principalement sur le côté gauche. Promu en équipe première depuis janvier dernier, il s’est rapidement fait remarquer avec le club andalou. Son début de saison en Liga est d’ailleurs encourageant puisqu’il compte déjà un but et une passe décisive en deux journées.

Oso ne représente évidemment pas un concurrent direct pour Lucas Stassin, puisqu’il évolue sur l’aile gauche. Mais cette opération donne tout de même une indication intéressante sur les priorités du RC Strasbourg. Le club alsacien continue d’investir des sommes importantes sur le marché, mais semble pour l’instant privilégier d’autres secteurs de jeu plutôt que le recrutement d’un nouvel avant-centre. Une situation qui ne fait pas les affaires de Stassin. L’attaquant de l’ASSE a été cité parmi les profils susceptibles d’intéresser le Racing cet été, alors que Saint-Étienne pourrait être amené à étudier certaines offres pour son buteur.

Mara est toujours à Strasbourg

Pour le moment, Sékou Mara est toujours en Alsace. Sa présence constitue forcément un élément à prendre en compte dans la réflexion du Racing. Avec les nombreuses recrues déjà enregistrées et les investissements consentis depuis le début du mercato, Strasbourg dispose d’un effectif particulièrement fourni. Le recrutement d’Oso, s’il se confirme, renforcerait encore cette tendance. Pour Lucas Stassin, le signal n’est donc pas particulièrement encourageant.

Le RC Strasbourg n’a pas forcément fermé la porte à l’arrivée d’un avant-centre mais le Racing semble avoir d’autres dossiers à régler avant de se pencher éventuellement sur ce secteur. Problème : il ne reste que trois jours avant la fin du mercato. L’ASSE peut donc continuer à surveiller la situation. Le dossier pourrait néanmoins évoluer mais, pour l’instant, le Racing semble regarder ailleurs. Et pour Stassin, c’est forcément un petit coup dur, lui qui ne serait pas contre l’idée de poursuivre sa carrière en Alsace.