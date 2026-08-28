OM Mercato : deux transferts XXL sont partis en fumée !

Nayef Aguerd et Amine Harit, les deux internationaux marocains de l’OM, auraient repoussé des propositions venues du Golfe.

L’OM pourrait encore être animé par plusieurs mouvements d’ici la fin du mercato. Selon les informations de La Minute OM, Nayef Aguerd et Amine Harit ont tous les deux refusé des offres concrètes en provenance du Golfe.

Arrivé à Marseille il y a un an, Nayef Aguerd reste au centre des discussions concernant son avenir. Le dossier a d’ailleurs connu plusieurs rebondissements cet été. Le Marocain a notamment été annoncé proche d’un départ vers Al-Sadd au Qatar, avant que la situation n’évolue à nouveau avec un départ avorté à la Real Sociedad. La Minute OM précise d’ailleurs qu’Aguerd a refusé un gros contrat proposé par un club saoudien.

Des refus qui ne font pas les affaires de l’OM

Amine Harit aurait lui aussi repoussé une proposition venue du Golfe. Le milieu offensif marocain, de retour à Marseille après son prêt à Başakşehir, avait déjà été associé par le passé à des clubs saoudiens. Plus récemment, une offre qatarie aurait été repoussée par le joueur, qui privilégierait toujours la poursuite de son aventure à l’OM.

Ces deux refus illustrent ainsi la volonté des deux Marocains de ne pas rejoindre le Golfe malgré des propositions financières potentiellement très importantes. Pour Marseille, leur décision ne règle toutefois pas la question de la masse salariale, alors que le club est en position très délicate et doit encore gérer plusieurs dossiers avant la clôture du mercato