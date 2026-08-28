Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Igor Paixao (26 ans), annoncé sur le départ de l’OM, s’entraîne à la carte cette semaine et ne serait désormais plus contre un départ au mercato estival.

Le dossier Igor Paixao connaît un nouveau rebondissement. Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, l’ailier gauche de l’OM continue de susciter de nombreuses convoitises à l’étranger. Et alors que son avenir semblait encore incertain, une nouvelle tendance se dessine désormais.

Paixao ne serait plus fermé à un départ de l’OM !

Igor Paixao n’affiche pas toujours son habituel sourire à l’entraînement ces derniers jours. Selon plusieurs sources, le Brésilien ressent des douleurs musculaires depuis la semaine dernière, avant même la réception de Strasbourg, remportée largement par l’OM (4-0). Le joueur ne souhaite prendre aucun risque. Il effectue principalement des soins et ne participe que partiellement aux séances collectives. Hier, Paixao a ainsi pris part à une partie de l’entraînement avant de ressentir une nouvelle alerte. Un nouveau point doit être effectué afin de déterminer sa participation au déplacement à Monaco.

Cette gêne physique n’aurait toutefois rien de diplomatique. Selon plusieurs retours évoqués par L’Équipe, Igor Paixao serait désormais ouvert à l’idée de découvrir un nouveau championnat à l’étranger. Une évolution importante dans un dossier qui semblait encore très incertain. L’OM souhaite également vendre son joueur. Une volonté qui ne serait cependant pas forcément partagée par Bruno Genesio, désireux de conserver ses meilleurs éléments, ni par Grégory Lorenzi, principalement concentré sur les arrivées et le renforcement de l’effectif.

McCourt veut récupérer du cash

La pression viendrait surtout des échelons supérieurs de l’organigramme marseillais. Frank McCourt, son entourage et les représentants de la société Unique Sports Group travailleraient activement sur plusieurs sorties. Igor Paixao constitue évidemment l’un des dossiers les plus importants. Depuis le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe, le Brésilien représente en effet l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif marseillais.

Une vente pourrait donc permettre à l’OM de récupérer une somme importante et de financer une partie de sa fin de mercato. Cette volonté de vendre prend une nouvelle dimension avec l’offensive de Sunderland. Le club anglais a transmis une offre cette semaine pour Igor Paixao. Selon L’Équipe, la proposition se rapprocherait du montant jugé acceptable par Frank McCourt. Mais l’OM ne souhaite pas forcément s’arrêter là. Le club et ses représentants continueraient de sonder le marché afin de tenter d’obtenir une proposition encore supérieure.

L’Angleterre et le Golfe à l’affût

Sunderland reste donc en pole position, mais plusieurs concurrents pourraient encore entrer dans la course. D’autres clubs anglais seraient attentifs à la situation. Les clubs du Golfe représentent également une possibilité. Unique Sports Group sonderait notamment le marché depuis plusieurs semaines afin d’identifier d’éventuels candidats capables de répondre aux exigences financières de l’OM.

Le Brésilien, recruté au Feyenoord en juillet 2025 pour 30 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter cinq millions de bonus, conserve ainsi une forte valeur sur le marché et Marseille espère encore faire monter les enchères avec l’arrivée éventuelle d’autres prétendants. De son côté, Bruno Genesio aimerait toujours conserver son ailier.