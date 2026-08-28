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ASSE Mercato : un transfert à 15 M€ bientôt relancé ?

Par William Tertrin - 28 Août 2026, 06:00
Mathis Amougou (RC Strasbourg)

Ancien grand espoir de l’ASSE, Mathis Amougou pourrait changer de club cet été : Strasbourg envisage un prêt et Toulouse s’est renseigné pour relancer le milieu de 20 ans.

Parti de l’ASSE pour Chelsea en février 2025, Mathis Amougou continue de chercher la stabilité qui doit lui permettre de lancer véritablement sa carrière au plus haut niveau. Un an et demi après son départ du Forez, l’ancien milieu des Verts pourrait déjà connaître un nouveau mouvement.

Mathis Amougou sur le départ à Strasbourg

Selon les informations de L’Équipe, Strasbourg est désormais ouvert à un prêt de Mathis Amougou. Le joueur, acheté 12 millions d’euros à Chelsea à l’été 2025, ne s’est pas imposé dans l’entrejeu alsacien.

La saison dernière, l’ancien Stéphanois n’a ainsi été titularisé qu’à quatre reprises en Ligue 1. Une situation qui pousse aujourd’hui le Racing à envisager une solution permettant au jeune milieu de retrouver davantage de temps de jeu.

Et une première piste existe déjà. Toulouse s’est renseigné sur Mathis Amougou, alors que les relations entre le TFC et Strasbourg sont bonnes. Les deux clubs avaient notamment travaillé ensemble autour de Pape Diop, dont le passage à Toulouse avait été une réussite.

L’ASSE, le club qui a lancé Amougou

Forcément, cette nouvelle étape concerne aussi l’ASSE. Formé dans le Forez après son arrivée en 2018, Mathis Amougou avait quitté Saint-Étienne avec 19 apparitions chez les professionnels à son actif. Le club stéphanois avait bouclé son transfert à Chelsea contre 15 millions d’euros.

Le départ vers Londres avait alors constitué une opération importante pour les Verts, qui avaient vu leur jeune milieu rejoindre Chelsea à seulement 19 ans. Il avait ensuite intégré le projet BlueCo, avant de poursuivre son parcours à Strasbourg.

Mais près de deux ans après son départ de l’ASSE, Amougou se retrouve donc de nouveau à la recherche d’un environnement capable de lui offrir du temps de jeu.

Un nouveau départ pour relancer sa carrière ?

À 20 ans, Mathis Amougou doit désormais retrouver de la continuité. Un prêt en Ligue 1 pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap, alors que Toulouse s’est déjà positionné pour connaître les conditions d’une éventuelle arrivée.

Pour l’ASSE et ses supporters, le parcours de l’ancien Vert reste forcément suivi avec attention. Après Chelsea puis Strasbourg, Mathis Amougou pourrait donc encore changer de maillot cet été, avec Toulouse comme possible destination.

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