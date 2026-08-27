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Stade Rennais Mercato : bonne nouvelle venue du LOSC pour Terrier, mais…

Par William Tertrin - 27 Août 2026, 20:20
Martin Terrier (Leverkusen)

Alors que le LOSC se heurte à la question du salaire de Martin Terrier, le Stade Rennais peut de nouveau croire à un retour de son ancien attaquant, toujours dans le viseur du club breton.

Le dossier Martin Terrier n’est pas terminé du côté du Stade Rennais. L’ancien attaquant rennais est également dans le viseur du LOSC, qui cherche lui aussi à renforcer son secteur offensif.

Selon les dernières informations, Lille aurait pris contact avec le Bayer Leverkusen pour étudier les conditions d’un retour de Terrier en Ligue 1. Le club allemand serait ouvert à l’idée d’un prêt, mais la question de la prise en charge du salaire (estimé à 285 000 € mensuels) constitue un obstacle majeur.

Le salaire de Terrier, principal problème

C’est précisément ce point qui pourrait faire la différence. Mohamed Toubache-Ter indique ce jeudi que le salaire de Martin Terrier pose problème au LOSC et qu’en l’absence d’un effort financier du club allemand, le dossier lillois semblait très compliqué.

Une bonne nouvelle indirectement pour Rennes, même si le club breton doit lui aussi composer avec sa masse salariale. Cependant, Toubache-Ter a ajouté que Rennes planche sur un prêt sec pour Terrier, mais Leverkusen préfère intégrer une option d’achat, et refuse de prendre une partie du salaire. Une nouvelle un peu moins réjouissante.

Rennes n’a pas abandonné

Malgré cette concurrence et les difficultés économiques, Rennes est toujours présent dans le dossier. Interrogé sur la présence du club breton, Mohamed Toubache-Ter a d’ailleurs confirmé que le Stade Rennais était toujours dans la course.

Pour le SRFC, le retour de Terrier représenterait un renfort offensif de premier plan et une opération forcément particulière, puisque l’international français a porté les couleurs rennaises entre 2020 et 2024.

Mais à quelques jours de la fin du mercato, le dossier pourrait surtout se jouer sur la volonté du Bayer Leverkusen de faire un effort sur le salaire.

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