Stade Rennais Mercato : coup de théâtre de dernière minute pour un transfert à 15 M€ ?

Djaoui Cissé se rapproche d’un départ du Stade Rennais et semble privilégier Strasbourg, mais plusieurs clubs étrangers pourraient encore rebattre les cartes.

L’avenir de Djaoui Cissé s’écrit de plus en plus loin du Stade Rennais. À 22 ans, le milieu de terrain formé en Bretagne se retrouve confronté à une concurrence accrue dans l’entrejeu et envisage désormais un départ avant la fermeture du mercato estival.

Révélé lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, puis remarqué avec l’équipe de France Espoirs à l’Euro 2025, Cissé avait rapidement gagné en importance à Rennes. Le club breton avait d’ailleurs sécurisé son avenir en septembre 2025 avec une prolongation jusqu’en juin 2030.

Mais son temps de jeu a diminué la saison dernière, avec 982 minutes disputées en Ligue 1, contre 1 130 lors de l’exercice précédent. Face à la concurrence qui s’est renforcée au milieu de terrain, un départ apparaît désormais comme une solution intéressante pour le joueur comme pour le Stade Rennais.

Strasbourg tient la corde

Depuis plusieurs jours, le RC Strasbourg s’est positionné sur le dossier. Le club alsacien apprécie le profil du jeune milieu français et souhaite renforcer son entrejeu. Selon les dernières informations, Cissé serait lui-même séduit par la perspective de rejoindre Strasbourg.

Pour autant, l’opération n’est pas encore bouclée selon Foot Mercato. Les différentes parties doivent encore trouver un accord sur les conditions du transfert et sur le futur contrat du joueur. Rennes, qui n’est pas contraint de vendre puisque Cissé est lié au club jusqu’en 2030, entend également tirer profit de son départ. Un transfert de 15 millions d’euros est d’ailleurs évoqué par Ouest-France.

Fulham et Francfort restent à l’affût

Strasbourg doit surtout composer avec la concurrence étrangère. Fulham, en Premier League, et l’Eintracht Francfort, en Bundesliga, suivent également la situation de Djaoui Cissé et pourraient passer à l’action dans les prochains jours.

Le dossier pourrait donc rapidement s’accélérer. Si le joueur semble aujourd’hui avoir une préférence pour Strasbourg, une offre concrète venue de l’étranger pourrait encore modifier la donne. De son côté, le Stade Rennais souhaite avancer rapidement sur cette vente afin de poursuivre la restructuration de son effectif avant la fin du mercato.

À ce stade, Strasbourg apparaît comme la destination privilégiée par Djaoui Cissé, mais rien n’est encore définitivement acté.