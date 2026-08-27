RC Lens Mercato : un attaquant lensois sur le départ, direction un club de Ligue 1 !

Après une saison prometteuse à Lens, Rayan Fofana devrait poursuivre sa progression en Ligue 1 sous les couleurs du Havre, où il souhaite obtenir davantage de temps de jeu.

Le départ de Rayan Fofana se précise. À 20 ans, l’attaquant formé à la Gaillette devrait être prêté par le RC Lens cette saison afin d’accumuler les minutes et de poursuivre son développement au plus haut niveau. Selon les dernières informations de L’Équipe, Le Havre tient désormais la corde et constitue la destination privilégiée du jeune Lensois.

Auteur de cinq buts en vingt-cinq matches de Ligue 1 la saison dernière, Fofana a progressivement gagné du crédit dans le Pas-de-Calais. Son potentiel reste particulièrement apprécié par les dirigeants lensois, qui souhaitent toutefois lui permettre de bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent. Le Racing, qui l’a prolongé jusqu’en 2029, entend ainsi accompagner sa progression plutôt que de le laisser dans une situation de concurrence trop importante.

Le Havre, la préférence de Fofana

Plusieurs clubs se sont intéressés au profil de l’international U21 français. Des formations de Ligue 1 ainsi que les Glasgow Rangers ont notamment pris des renseignements, mais la tendance est désormais clairement favorable au HAC. Le club écossais aurait également étudié la possibilité de recruter Fofana pour pallier la blessure de Youssef Chermiti.

Sauf retournement de situation dans les derniers jours du mercato, Fofana devrait donc prendre la direction du Havre en prêt. Une destination qui présente l’avantage de lui garantir un environnement de Ligue 1 et, surtout, des responsabilités plus importantes.

Le début de saison avait d’ailleurs donné quelques indices sur sa situation. Fofana a disputé quinze minutes lors du Trophée des champions remporté par Lens contre le PSG (1-0), le 16 août, avant de rester sur le banc lors de la large victoire face à Auxerre (5-2) en ouverture du championnat.

Pour le jeune attaquant lensois, l’objectif est désormais clair : enchaîner les matches, confirmer les promesses affichées la saison passée et revenir à Lens avec une nouvelle dimension.