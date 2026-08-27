OL Mercato : un accord est tombé pour le transfert de Malick Fofana

Éliminé par Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions, l’OL pourrait désormais accélérer la vente de Malick Fofana, déjà d’accord avec l’AS Roma.

L’élimination de l’OL face à Fenerbahçe (1-2), mercredi soir, pourrait avoir de lourdes conséquences sur la fin du mercato rhodanien. Privé des revenus liés à une qualification en Ligue des champions, le club lyonnais doit désormais envisager de nouvelles ventes pour renflouer ses caisses. Et Malick Fofana apparaît comme l’un des joueurs les plus susceptibles de partir.

Fofana déjà d’accord avec la Roma

Courtisé depuis plusieurs semaines par l’AS Roma, l’ailier belge de 21 ans a déjà trouvé un accord contractuel avec le club italien. Selon Foot Mercato, les discussions entre les deux formations se poursuivent et semblent désormais avancer rapidement. Plusieurs sources évoquaient déjà un accord de principe entre Lyon et la Roma autour d’une opération pouvant atteindre 35 millions d’euros.

Le dossier avait toutefois été mis en suspens par l’OL, qui souhaitait conserver Fofana pour les deux rencontres face à Fenerbahçe. La perspective d’une qualification européenne pouvait également convaincre le joueur de rester à Lyon. Avant le barrage retour, Paulo Fonseca assurait d’ailleurs que son ailier était pleinement concentré sur l’objectif européen.

Une vente devenue stratégique pour l’OL

Avec l’élimination lyonnaise, la situation a changé. L’OL doit désormais compenser le manque à gagner lié à la Ligue des champions et une grosse vente pourrait devenir indispensable avant la fermeture du mercato.

Fofana a encore marqué contre Fenerbahçe, malgré l’élimination de son équipe. Son départ vers la capitale italienne pourrait donc désormais s’accélérer dans les prochains jours. Pour Lyon, l’enjeu sera de trouver le meilleur compromis entre l’urgence financière et la perte sportive d’un jeune joueur considéré comme l’une des principales valeurs de l’effectif.