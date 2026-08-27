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FRANCE

PSG, RC Lens, LOSC : le tirage de la Ligue des Champions est connu !

Par William Tertrin - 27 Août 2026, 19:10

Ce jeudi a eu lieu le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions, qui concernait le PSG, le RC Lens et le LOSC. Le voici.

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a livré son verdict ce jeudi, avec trois clubs français concernés : le Paris Saint-Germain, le RC Lens et le LOSC.

Tenant du titre, le PSG affrontera notamment le FC Barcelone à domicile et Manchester City à l’extérieur. Les Parisiens retrouveront également l’AS Rome, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, le Slovan Bratislava et Como.

Le RC Lens aura également fort à faire avec Manchester City à Bollaert et un déplacement à Liverpool. Les Sang et Or joueront aussi contre le Sporting Portugal, le Club Bruges, Bodø/Glimt, Leipzig, Como et le Slavia Prague.

Enfin, le LOSC héritera d’un programme relevé avec la réception du Bayern Munich et un déplacement à Arsenal. Les Lillois affronteront également le Real Betis, l’AS Rome, Galatasaray, Bodø/Glimt, le Slovan Bratislava et Stuttgart.

Trois tirages particulièrement corsés pour les clubs français, qui devront rapidement engranger des points pour espérer poursuivre leur aventure européenne.

Le tirage du PSG

  • FC Barcelone (domicile)
  • Manchester City (extérieur)
  • AS Rome (domicile)
  • Aston Villa (extérieur)
  • Galatasaray (domicile)
  • Villarreal (extérieur)
  • Slovan Bratislava (domicile)
  • Como (extérieur)

Le tirage du RC Lens

  • Manchester City (domicile)
  • Liverpool (extérieur)
  • Sporting Portugal (domicile)
  • Club Bruges (extérieur)
  • Bodø/Glimt (domicile)
  • Leipzig (extérieur)
  • Como (domicile)
  • Slavia Prague (extérieur)

Le tirage du LOSC

  • Bayern Munich (domicile)
  • Arsenal (extérieur)
  • Real Betis (domicile)
  • AS Roma (extérieur)
  • Galatasaray (domicile)
  • Bodø/Glimt (extérieur)
  • Slovan Bratislava (domicile)
  • Stuttgart (extérieur)
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