PSG Mercato : Luis Enrique se justifie pour Dembélé et répond pour Barcola à Liverpool

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, était présent ce jeudi midi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du LOSC, en match d’ouverture de la deuxième journée de Ligue 1.

La mise au repos de Dembélé

« L’année dernière il y avait ça aussi où nous avons donné des temps de récupération aux joueurs. Ça a été le cas avec Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou Kylian Mbappé les trois dernières années. Je suis un grand admirateur d’Ousmane Dembélé. C’est un joueur essentiel. Il a fait un gros effort cet été pour être présent pour les finales de Supercoupe pendant ses vacances. Il a été, il est et il sera un joueur essentiel pour nous. Il a pris une bonne décision cette semaine. Il n’y a rien d’important. Je suis convaincu qu’on est dans le bon chemin. Il y a du bruit autour du PSG, peu importe les décisions. Les joueurs sont habitués à ma manière de gérer ça. Dans l’avenir on va chercher le même niveau que dans le passé. »

Le probable transfert de Barcola à Liverpool

« Bradley Barcola est encore joueur du PSG. »

Davide Ancelotti

« Tout le monde le connaît. Il a été très important les dernières années avec Carlo Ancelotti. J’aime ce qu’il a montré sur le banc et les opinions sur son père. Ce que j’ai vu de lui et la manière dont il a géré le Real Madrid, c’est très intelligent. C’est un très bon coach et il va pouvoir se montrer à Lille. Ça va être excitant de le rencontrer et j’ai hâte de jouer le match. »

Le tirage au sort de la Ligue des Champions

La superstition c’est argentin et italien! Je ne peux rien dire de mauvais sur la Ligue des champions. Je rigole mais je vais vraiment le faire (aller faire du vélo pendant le tirage). Je pense que je ne vais pas regarder le tirage au sort. On est entre les meilleures mains parce qu’il y aura Olivier Gagne et Luis Campos là-bas. Je serai tranquille sur mon vélo avec Joaquin Valdes et quand on rentrera à la maison, on verra le menu. Mais je signe pour les résultats des deux dernières années. »

Propos retranscrits par RMC Sport.