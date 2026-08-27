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FRANCE

OM Mercato : Lorenzi réactive une piste de Longoria !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 12:55
Illan Meslier sous le maillot d'Arsenal

Toujours en quête de sa première recrue estivale, l’OM aurait réactivé une ancienne piste au poste de gardien pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio : Illan Meslier.

L’Olympique de Marseille, qui n’a toujours pas enregistré la moindre recrue, pourrait enfin se montrer actif dans le sens des arrivées en cette fin de mercato estival si de nouvelles ventes se concrétisent, notamment celles d’Igor Paixão, de Quinten Timber, de Leonardo Balerdi ou encore de Pierre-Emile Højbjerg.

Meslier, une piste active pour l’OM !

En quête en priorité d’un gardien, d’un défenseur central, d’un milieu de terrain et d’un ailier droit, le club phocéen aurait activé une nouvelle piste au poste de portier : Illan Meslier. Déjà intéressé par ses services par le passé sous Pablo Longoria, l’OM aurait relancé la piste menant au gardien français, selon Foot Mercato. L’ancien Lorientais a pourtant rejoint librement Arsenal cet été, où il est attendu dans un rôle de doublure de David Raya. Une situation qui n’empêcherait donc pas les dirigeants marseillais de s’intéresser à lui et d’étudier les possibilités d’une arrivée d’ici la fermeture du marché.

Comme pour la plupart des dossiers étudiés cet été, le dernier cinquième de Ligue 1 doit toutefois encore dégraisser avant de pouvoir avancer concrètement sur cette piste.

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