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FRANCE

FC Nantes Mercato : après Hachem, deux nouvelles recrues arrivent, dont un latéral gauche !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 13:17
Amin Cherni sous le maillot de Göztepe

Le mercato s’emballe au FC Nantes, qui serait proche de boucler les arrivées de Balthazar Pierret et Amin Cherni après celle de Ryad Hachem.

Le FC Nantes a donné un sacré coup d’accélérateur à son mercato afin d’offrir le meilleur effectif possible à Grégory Poirier, venu remplacer cette semaine Michel Der Zakarian sur le banc nantais. Après le capitaine et milieu de terrain du Red Star Ryad Hachem, deux autres joueurs devraient rejoindre les Canaris en cette fin de mercato estival : Balthazar Pierret et Amin Cherni.

Pierret et Cherni en approche également !

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, ça brûlerait pour l’arrivée de Balthazar Pierret sur les bords de l’Erdre. Les discussions entre le FC Nantes et le Red Star seraient désormais à un stade avancé afin de finaliser le transfert du milieu de terrain français chez les Canaris.

De son côté, L’Équipe annonce ce jeudi que le latéral gauche tunisien de Göztepe Amin Cherni serait sur le point de débarquer à Nantes sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Âgé de 25 ans, l’international tunisien a notamment évolué au Paris FC avant de rejoindre Laval, où il s’est révélé en Ligue 2, puis de poursuivre sa carrière en Turquie sous les couleurs de Göztepe.

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