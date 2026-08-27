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FRANCE

RC Lens : Toppmöller annonce deux coups durs et une bonne nouvelle avant Strasbourg

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 14:00
Dino Toppmöller en conférence de presse

Le coach du RC Lens, Dino Toppmöller, a tenu ce jeudi son point-presse à deux jours du match face au RC Strasbourg.

Comme pressenti après leur absence de l’entraînement collectif du RC Lens ce jeudi, Saud Abdulhamid et Odsonne Edouard sont forfaits pour le déplacement de ce samedi (17h15) sur la pelouse du RC Strasbourg, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. C’est ce que vient d’annoncer l’entraîneur des Sang et Or, Dino Toppmöller, en conférence de presse d’avant-match.

Abdulhamid et Edouard absents contre Strasbourg

« Saud Abdulhamid a une contusion qui a un peu gonflé, on a dit de l’arrêter pour le moment, mais on ne sait pas encore jusqu’à quand. Il ne sera pas là ce week-end », a confié le technicien allemand au sujet de son piston droit. Odsonne Edouard sera, lui aussi, absent pour cette rencontre, mais pour des raisons familiales.

Celik est apte

Dino Toppmöller a tout de même annoncé une bonne nouvelle durant son point presse : Nidal Celik, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure au ménisque, est de nouveau apte. Jonathan Gradit se rapproche, lui aussi, d’un retour à la compétition, même si le déplacement à Strasbourg arrive encore trop tôt. « Jonathan Gradit, ça commence à être bien. Il commence à être bien en séance, bien en vivacité, mais pour ce week-end, c’est encore un peu tôt. »

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