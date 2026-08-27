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FRANCE

FC Barcelone Mercato : nouveau coup de tonnerre pour Julian Alvarez au Barça !

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 14:20
Julian Alvarez lors d'Atlético Madrid - Villarreal

Coup de tonnerre dans le dossier Julian Alvarez : l’Atlético Madrid a définitivement fermé la porte à un transfert de l’Argentin au FC Barcelone cet été.

Julian Alvarez n’ira pas au FC Barcelone cet été. Dans un nouveau communiqué publié ce jeudi, l’Atlético Madrid a officiellement annoncé que l’attaquant argentin ne serait pas vendu au Barça, mettant ainsi un terme au feuilleton qui agite cette fin de mercato.

Le communiqué de l’Atlético Madrid

« Les membres du Conseil d’administration de l’Atlético de Madrid ont exprimé à l’unanimité leur soutien total à la décision du club de ne pas négocier le transfert de Julián Álvarez au FC Barcelone. Le Conseil d’administration est conscient que l’Atlético de Madrid est ouvert aux négociations inhérentes au marché des transferts, mais toujours de manière éthique et professionnelle, et dans le respect mutuel entre les clubs. Nous soutenons pleinement la position précédemment communiquée par le club, selon laquelle le FC Barcelone n’a pas rempli ces conditions et, par conséquent, aucune négociation n’a eu lieu, et n’aura lieu, concernant le transfert de Julián Álvarez. L’Atlético de Madrid est convaincu que son joueur comprendra cette décision et se concentrera sur son travail afin d’aider le club à atteindre ses objectifs, comme il l’a déjà fait lors des deux saisons passées sous nos couleurs », peut-on lire sur le communiqué des Colchoneros.

Cette décision constitue un véritable coup dur pour le Barça, qui avait fait de Julian Alvarez sa priorité absolue pour succéder à Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque. Séduit par le profil de l’international argentin, le club catalan a multiplié les démarches ces dernières semaines et aurait notamment formulé une offre avoisinant les 100 millions d’euros. Malgré la volonté affichée par l’ancien joueur de Manchester City de quitter l’Atlético Madrid, les Colchoneros sont restés inflexibles et ont toujours refusé de négocier son départ vers Barcelone.

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