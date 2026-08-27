FC Nantes Mercato : c’est officiel pour la 8e recrue !

Le FC Nantes a officialisé ce jeudi l’arrivée de Ryad Hachem en provenance du Red Star.



Comme attendu, Ryad Hachem rejoint Grégory Poirier au FC Nantes. Le club des bords de l’Erdre a annoncé ce jeudi après-midi la signature de celui qui était jusqu’ici le capitaine du Red Star. Le Franco-Algérien devient ainsi la huitième recrue estivale des Canaris après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro, Saïdou Sow et Antoine Joujou, en attendant peut-être les arrivées de Balthazar Pierret et Amin Cherni, également annoncés proches du FC Nantes.

Le communiqué du FC Nantes

« Ryad Hachem s’est engagé avec le FC Nantes pour une durée de 3 ans. En provenance du Red Star, ce milieu de terrain devient la 8e recrue Jaune et Verte de ce mercato estival.

Après l’arrivée d’Antoine Joujou la semaine dernière, le FC Nantes renforce son côté gauche avec l’arrivée de Ryad Hachem. Ce Franco-Algérien, capable d’évoluer au milieu compte 69 matchs de Ligue 2 à son actif. En provenance du Red Star, ce jeune de 28 ans connaît parfaitement le nouvel entraîneur nantais, Grégory Poirier. Un atout pour s’intégrer rapidement dans l’effectif Jaune et Vert en vue du prochain match des Canaris, samedi, contre l’EAG. Bienvenue à toi, Ryad ! », peut-on lire sur le communiqué du FC Nantes.