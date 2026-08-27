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FRANCE

Stade Rennais Mercato : le PSG a donné sa réponse à Rennes pour Ndjantou

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 15:20
Quentin Ndjantou sous le maillot du PSG

Courtisé par le Stade Rennais et plusieurs clubs européens, Quentin Ndjantou pourrait bien quitter le PSG sous la forme d’un prêt d’ici la fin du mercato.

Comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, le Stade Rennais penserait à Quentin Ndjantou pour renforcer son attaque en cette fin de mercato estival. Le club Rouge et Noir ferait partie des clubs intéressés par le jeune ailier gauche du Paris Saint-Germain, aux côtés du Havre, de Toulouse, du Bayer Leverkusen, du RB Leipzig ainsi que de plusieurs clubs italiens et espagnols, dont Côme et l’Espanyol Barcelone.

Le PSG ouvre la porte à un prêt de Ndjantou

Et un départ de Quentin Ndjantou du PSG serait bel et bien possible d’ici mardi prochain. Selon le compte X @PSGInside_Actu, les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas vendre leur jeune joueur cet été et compteraient toujours sur lui pour l’avenir, mais ils seraient en revanche ouverts à un départ sous la forme d’un prêt. « L’hypothèse privilégiée pourrait donc être celle d’un prêt, afin qu’il puisse retrouver du temps de jeu, enchaîner les rencontres et poursuivre sa progression au plus haut niveau. Paris devra désormais rapidement trancher : le conserver dans le groupe ou lui permettre de partir temporairement en prêt. Une chose est certaine : son profil est très convoité et les prétendants sont nombreux », explique le suiveur du club de la capitale.

Rennes et les autres courtisans de Quentin Ndjantou savent donc désormais à quoi s’en tenir : un transfert définitif ne serait pas à l’ordre du jour, mais la porte serait bien ouverte pour un prêt.

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