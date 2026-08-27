RC Lens Mercato : Bitshiabu a donné sa réponse, Leca pense à un ancien crack du Stade Rennais !

À la recherche d’un défenseur central supplémentaire, le RC Lens travaille activement sur la piste menant à El Chadaille Bitshiabu, qui serait favorable à une arrivée en Artois. Mais pas que…

Le RC Lens tient-il enfin son renfort en défense centrale ? À quelques jours de la fermeture du mercato estival, le club artésien a accéléré sur le dossier d’El Chadaille Bitshiabu, défenseur français du RB Leipzig. Une piste révélée par Le Parisien et confirmée ce jeudi par L’Équipe.

Lens veut se faire prêter Bitshiabu

Selon ces informations, les dirigeants lensois travaillent pour tenter d’obtenir le prêt d’El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur de 21 ans, formé au Paris Saint-Germain, serait lui-même favorable à l’idée de rejoindre les Sang et Or.

Cette piste répond à un besoin devenu prioritaire pour le RC Lens. Le départ de Malang Sarr et la blessure de longue durée de Samson Baidoo ont fragilisé l’axe défensif lensois. L’international autrichien doit notamment observer environ trois mois d’arrêt après sa blessure à une cuisse.

Le profil de Bitshiabu correspond par ailleurs aux besoins du staff : défenseur central gaucher, puissant et encore jeune, il possède déjà une expérience du haut niveau malgré un temps de jeu encore irrégulier.

Sous contrat jusqu’en 2029 à Leipzig

Bitshiabu avait quitté le PSG à l’été 2023 pour rejoindre le RB Leipzig, dans le cadre d’un transfert estimé à 15 millions d’euros. Le défenseur est toujours lié au club allemand avec un contrat qui court jusqu’en 2029.

Un départ définitif paraît donc compliqué dans les derniers jours du mercato, surtout que Bitshiabu est valorisé à 18 millions d’euros par Transfermarkt. La formule du prêt avec prise ne charge partielle du salaire apparaît comme une solution plus accessible pour Lens, qui cherche avant tout à renforcer son effectif dans l’immédiat, notamment en vue de sa participation à la Ligue des champions.

Le joueur, de son côté, ne serait pas fermé à un retour en Ligue 1. Le Parisien indiquait déjà qu’il voyait d’un bon œil la possibilité de retrouver le championnat français tout en disputant la Ligue des champions avec Lens.

Lens observe aussi Jeanuël Belocian

Si le dossier Bitshiabu avance, rien n’est encore finalisé. Le RC Lens continue donc d’étudier d’autres options pour ne pas se retrouver sans solution à l’approche de la fermeture du marché, toujours selon L’Équipe. Parmi elles figure Jeanuël Belocian. Le défenseur français de 21 ans appartient au Bayer Leverkusen, où il est sous contrat jusqu’en 2029.

Arrivé en Allemagne en 2024 en provenance du Stade Rennais, il avait notamment été recruté pour ses qualités techniques et sa capacité à participer à la construction. Après un prêt à Wolfsburg en 2026, Belocian représente une piste intéressante pour Lens, qui souhaite disposer d’un renfort supplémentaire avant la fermeture du mercato.

Une chose est certaine : le RC Lens n’a pas encore dit son dernier mot sur ce mercato.