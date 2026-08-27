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FRANCE

Discipline : une bonne et une mauvaise nouvelle pour le RC Lens

Par Fabien Chorlet - 27 Août 2026, 08:35
Samir El Mourabet lors d'OM - RC Strasbourg

Le RC Lens a été particulièrement concerné par les décisions rendues ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est réunie ce mercredi pour examiner les événements survenus le week-end dernier lors de la première journée de Ligue 1 et de la troisième journée de Ligue 2. Et la Ligue a rendu son verdict.

Deux matchs de suspension pour El Mourabet

Expulsé face à l’Olympique de Marseille (4-0) pour un mauvais geste sur Pierre-Emile Højbjerg, Samir El Mourabet a écopé de deux matchs de suspension ferme. Bonne nouvelle pour le RC Lens, le milieu de terrain du RC Strasbourg sera donc suspendu, comme attendu, pour la réception des Sang et Or ce samedi (17h15).

De son côté, le défenseur central lensois Maik Nawrocki a vu son carton jaune reçu face à l’AJ Auxerre (5-2) être maintenu par la Ligue, alors que sa faute avait été commise dans la continuité de l’action ayant conduit au deuxième penalty accordé au RC Lens après intervention de la VAR.

L’ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP

LIGUE 1 MCDONALD’S :

  • Deux matchs de suspension fermes : Samir El Mourabet (RC Strasbourg).
  • Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Christ Melik Makosso (AJ Auxerre).

LIGUE 2 BKT :

  • Un match de suspension ferme : Idris Mohamed (FC Metz).
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