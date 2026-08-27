ASSE : l’entraînement individuel qui relance sérieusement l’inquiétude avant Dijon

Sorti sur blessure contre Grenoble, Jakob Breum n’a toujours pas retrouvé l’entraînement collectif. À l’approche du déplacement à Dijon, la gestion prudente du milieu offensif danois entretient le doute.

Breum toujours à l’écart du groupe

On vous en parlait ces derniers jours au sujet de Jakob Breum : sa pointe ressentie à l’ischio face à Grenoble avait semé le doute. La situation n’a pas encore évolué favorablement puisque, selon les informations de Peuple Vert, le Danois s’est entraîné en individuel en début de semaine.

Breum a multiplié les courses, sans pour autant réintégrer le groupe collectif. À ce stade, sa participation au déplacement à Dijon reste donc incertaine. Ian Cathro avait évoqué une sortie par précaution après la rencontre, le joueur ayant ressenti une sensation proche d’une contracture.

Un début de saison déjà déterminant

Cette alerte est forcément surveillée de près par l’ASSE. Auteur de deux buts et de deux passes décisives en trois journées, Breum s’est rapidement installé au cœur de l’animation offensive des Verts. Sa sortie dès la 27e minute contre Grenoble avait d’ailleurs obligé Cathro à revoir son organisation.

Le technicien écossais avait insisté sur les responsabilités importantes confiées à sa recrue. Avec trois victoires en trois matches, Saint-Étienne tourne à plein régime, mais une éventuelle absence du Danois à Dijon constituerait un premier contretemps.

Du mouvement dans l’effectif stéphanois

En parallèle de ce dossier médical, l’effectif continue d’évoluer. Pierre Ekwah a officiellement été prêté à l’AJ Auxerre avec une option d’achat annoncée à 6 M€.

Officiel : Pierre Ekwah est prêté par Saint-Étienne à Auxerre, avec une option d’achat de 6 M€. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2092644671176511591

Concernant Breum, les prochaines séances devraient permettre d’y voir plus clair. Son retour avec le groupe sera désormais le principal indicateur avant le déplacement en Bourgogne.