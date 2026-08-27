Pronostic LOSC – PSG : Paris va-t-il enfin lancer sa saison sans Dembélé ?

Voici l’analyse complète du match de la deuxième journée de Ligue 1 entre le LOSC et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir été accroché à Rennes (2-2) pour son premier match de la saison en championnat, le Paris Saint-Germain enchaîne un nouveau déplacement ce vendredi (20h45) sur la pelouse du LOSC, en match ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Sans Ousmane Dembélé, laissé au repos jusqu’à lundi prochain après avoir été recadré par Luis Enrique à Rennes, les Parisiens tenteront de décrocher leur première victoire de la saison.

Ligue 1 – LOSC – PSG

Vendredi 28 août 2026 · 20h45 · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : un premier succès convaincant à Angers

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, le LOSC a parfaitement négocié son entrée en matière. Pour la première de Davide Ancelotti sur le banc lillois en championnat, les Dogues se sont imposés sur la pelouse d’Angers (0-2), sans encaisser le moindre but. Une victoire qui confirme une préparation estivale plutôt réussie, avec seulement une défaite en cinq rencontres.

Le club nordiste a pourtant connu un été mouvementé. Plusieurs éléments importants ont quitté Lille, à l’image de Thomas Meunier et Aïssa Mandi, tandis que le départ d’Ayyoub Bouaddi vers Manchester City est également imminent. Dans l’autre sens, Tanguy Nianzou est notamment venu renforcer la défense et pourrait effectuer ses débuts dans le groupe ce vendredi.

Davide Ancelotti pourra surtout compter sur les retours de Benjamin André et Matias Fernandez-Pardo, absents lors de la première journée. Hamza Igamane reste en revanche indisponible. Face au PSG, le LOSC devrait tenter de s’appuyer sur la solidité affichée à Angers et sur le soutien de son public pour bousculer un champion de France encore en rodage.

PSG : un premier avertissement à Rennes

Le PSG a vécu une première journée bien plus mouvementée. Menés de deux buts sur la pelouse du Stade Rennais, les Parisiens sont finalement parvenus à arracher le match nul (2-2) dans le dernier quart d’heure. Entré à la pause, Ferran Torres a été le grand artisan du retour parisien en inscrivant un doublé pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Luis Enrique avait justement décidé de changer son attaque dès la mi-temps en sortant Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Après la rencontre, l’entraîneur espagnol a envoyé un message fort à son groupe sur la concurrence et les statuts. Dembélé ne participera d’ailleurs pas au déplacement à Lille : le Ballon d’Or a été laissé au repos jusqu’à lundi prochain afin de retrouver une meilleure condition physique, une décision prise en concertation avec le joueur et qui ne constituerait pas une sanction.

Paris devra également se passer de Nuno Mendes, toujours suspendu, tandis que Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ne devraient pas être convoqués. Ferran Torres devrait logiquement profiter de son excellente entrée à Rennes pour être titularisé, avec Maghnes Akliouche et Kvaratskhelia à ses côtés.

Après son revers contre Lens (0-1) lors du Trophée des Champions et son nul à Rennes, le PSG n’a donc remporté qu’un seul de ses trois premiers matchs officiels de la saison, face à Aston Villa (2-1) en Supercoupe d’Europe. Une réaction est attendue dans le Nord.

Les confrontations récentes

Le bilan récent est très largement favorable au club de la capitale. Le PSG n’a plus perdu face au LOSC depuis août 2021 et affiche huit victoires et deux matchs nuls lors des dix confrontations disputées depuis.

Les Dogues avaient toutefois réussi à tenir tête aux Parisiens au stade Pierre-Mauroy la saison dernière en obtenant le match nul (1-1). À domicile, Lille a donc déjà montré sa capacité à contrarier le PSG, même si Paris reste historiquement très à son avantage dans cette affiche récente.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – E. Mbappé, Haraldsson, Önal – Giroud.

Absents : Igamane (blessé), Bouaddi (instance de départ).

Incertain : Nianzou (reprise).

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne – Vitinha, Neves, Ruiz – Akliouche, Ferran, Kvaratskhelia.

Absents : Mendes (suspendu), Dembélé (repos), Barcola, Mbaye (instance de départ).

Les joueurs à suivre

Hákon Haraldsson (LOSC) : Le milieu offensif islandais devrait occuper une position centrale dans l’animation des Dogues. Sa mobilité et sa capacité à se projeter pourraient être particulièrement utiles face à un PSG qui a laissé plusieurs espaces à Rennes. Dans une rencontre où Lille devrait moins avoir le ballon, sa faculté à accompagner rapidement les transitions pourrait constituer l’une des principales armes nordistes.

Ferran Torres (PSG) : Difficile de choisir un autre Parisien après sa première apparition. Entré à la pause alors que son équipe était menée 2-0 à Rennes, l’international espagnol a inscrit les deux buts qui ont permis au PSG d’arracher un point. Avec Dembélé au repos, l’ancien Barcelonais devrait cette fois débuter et aura une nouvelle occasion de marquer des points auprès de Luis Enrique.

Les tendances de cotes : le PSG favori

Issue Cote Probabilité estimée* Tendance Victoire LOSC (1) ≈ 4,60 ≈ 19 % Lille outsider Match nul (X) ≈ 4,00 ≈ 25 % Scénario possible Victoire PSG (2) ≈ 1,69 ≈ 56 % PSG favori

Malgré son faux départ à Rennes, le PSG reste assez nettement favori chez les bookmakers. Rue des Joueurs estime à 56 % les chances d’un succès parisien, contre 25 % pour le match nul et 19 % pour une victoire lilloise. La meilleure cote du PSG affichée au moment de l’analyse se situe autour de 1,69, contre 4,60 pour Lille.

L’écart reste toutefois moins important qu’on pourrait l’imaginer entre les deux équipes. Lille a parfaitement débuté son championnat et évoluera devant son public, tandis que le PSG vient d’encaisser deux buts à Rennes et sera privé de Dembélé. Les Parisiens disposent néanmoins d’un effectif supérieur et restent invaincus face aux Dogues depuis cinq ans.

Nos pronostics pour LOSC – PSG

Victoire du PSG : Le nul concédé à Rennes devrait pousser les Parisiens à réagir rapidement. Malgré l’absence de Dembélé, Luis Enrique dispose toujours d’une attaque de très haut niveau avec Kvaratskhelia, Akliouche et surtout Ferran Torres, qui vient de réussir une entrée fracassante. Lille semble suffisamment solide pour compliquer la tâche du champion de France, mais les nombreux départs enregistrés cet été ont réduit les solutions à disposition de Davide Ancelotti. Paris n’a par ailleurs plus perdu contre les Dogues depuis août 2021. La cote de 1,69 proposée pour une victoire parisienne paraît donc intéressante.

Ferran Torres buteur : Après son doublé à Rennes, l’Espagnol pourrait profiter de l’absence de Dembélé pour enchaîner une première titularisation. Sa capacité à attaquer la profondeur et à se retrouver dans les zones de finition s’est immédiatement illustrée lors de la première journée. S’il occupe bien la pointe de l’attaque parisienne comme attendu, il devrait bénéficier de plusieurs situations. Rue des Joueurs affiche son but à une cote d’environ 2,60.

Score possible

1-2 pour le PSG : Lille a les arguments pour rendre la rencontre difficile aux Parisiens. Les Dogues viennent de s’imposer sans encaisser à Angers, retrouvent plusieurs joueurs importants et évolueront devant leur public. Paris a de son côté montré certaines fragilités à Rennes et devra composer sans Dembélé. Mais le réveil observé en seconde période au Roazhon Park, la profondeur de l’effectif de Luis Enrique et la nette domination du PSG dans les confrontations récentes font pencher la balance en faveur du champion de France. Un succès parisien d’une courte marge semble être un scénario crédible.