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FRANCE

LOSC : quatre forfaits, mais deux renforts de poids pour Angers

Par Wladimir DELCROS - 21 Août 2026, 13:56
LOSC : quatre forfaits, mais deux renforts de poids pour Angers

Davide Ancelotti devra composer avec quatre absences pour le déplacement du LOSC à Angers, dimanche, lors de la première journée de Ligue 1. Le nouvel entraîneur lillois pourra néanmoins compter sur Ayyoub Bouaddi et Olivier Giroud.

André et Fernandez-Pardo suspendus

Troisième du dernier championnat, le LOSC lancera sa saison 2026-2027 dimanche à 15 heures sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Pour ce premier rendez-vous officiel, Davide Ancelotti sera privé de Benjamin André et Matias Fernandez-Pardo, suspendus en raison d’une accumulation de cartons jaunes en fin de saison dernière.

La situation de Fernandez-Pardo dépasse par ailleurs le cadre sportif. Selon ActuL1, le Belge souhaite quitter les Dogues, qui auraient refusé une offre supérieure à 40 M€ de l’Atlético de Madrid.

Nianzou encore trop juste

Deux autres joueurs manqueront le voyage en Anjou. Hamza Igamane poursuit sa rééducation après sa grave blessure au genou, tandis que Tanguy Nianzou reste indisponible pour des raisons physiques. Le défenseur devrait toutefois retrouver le groupe la semaine prochaine.

« Tanguy Nianzou a eu une petite blessure et on a un peu allongé le temps de préparation afin d’être sûr qu’il revienne à 100 %. Le joueur est prêt à retrouver le groupe la semaine prochaine. J’espère qu’il sera disponible contre le PSG », a expliqué Davide Ancelotti, dans des propos relayés par Le Petit Lillois.

Giroud et Bouaddi bien présents

Le technicien italien a également confirmé deux bonnes nouvelles. Ayyoub Bouaddi est opérationnel, tout comme Olivier Giroud, qui a participé à l’entraînement collectif. « Il est bien et va être disponible contre Angers », a assuré Ancelotti au sujet de l’attaquant.

Le LOSC tentera ainsi de prolonger une série favorable face au SCO, désormais entraîné par Stéphane Gilli. Les Lillois restent sur quatre victoires consécutives contre les Angevins, auteurs de leur côté d’une préparation convaincante avec quatre succès en cinq matches amicaux.

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