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FRANCE

OM : Genesio lance sa saison avec un onze déjà sous tension

Par Louis Chrestian - 21 Août 2026, 12:37
OM : Genesio lance sa saison avec un onze déjà sous tension

L’OM reçoit Strasbourg ce vendredi soir (20h45) au Vélodrome pour ouvrir la saison 2026-2027 de Ligue 1. Malgré une intersaison compliquée et plusieurs absences, Bruno Genesio dispose encore d’une équipe compétitive pour éviter un nouveau faux départ.

De Lange titulaire, Kondogbia finalement présent

Un an après une ouverture manquée au Roazhon Park, l’OM retrouve son public avec l’ambition de partir sur de meilleures bases. Toujours sans recrue en raison de ses difficultés financières, le club phocéen doit également composer sans Balerdi, Koum, Meïté, Moumbagna et Timber.

Selon les compositions probables de Foot Mercato, Jeffrey de Lange gardera le but marseillais. Weah, capitaine, et Emerson occuperont les côtés d’une défense à quatre. Egan-Riley sera associé à Kondogbia, finalement en mesure de tenir sa place malgré une incertitude ces derniers jours.

Højbjerg rétrogradé, Gouiri en pointe

Dans le 4-2-3-1 de Bruno Genesio, Abdelli devrait accompagner Højbjerg dans l’entrejeu. Le Danois a perdu le brassard après avoir refusé un départ à Newcastle. Harit et Paixao sont attendus sur les ailes, avec Gomes dans une position axiale derrière Amine Gouiri.

Un onze qui conserve de sérieux arguments offensifs, malgré un mercato de l’OM encore totalement bloqué dans le sens des arrivées.

Strasbourg arrive également dans le doute

Le Racing n’aborde pas non plus ce premier rendez-vous dans des conditions idéales. Sa préparation a inquiété, plusieurs cadres sont partis et Hugo Oliveira a remplacé Gary O’Neil sur le banc.

Prêté par Chelsea, Jörgensen devrait débuter dans le but. Reyna, recrue phare de l’été alsacien, serait installé derrière de Mara, avec Amo-Ameyaw et Nanasi sur les côtés. Sur le papier, l’OM possède donc les armes pour prendre le dessus et lancer enfin sa saison sans mauvaise surprise.

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