OM : Le mercato bloqué se dirige vers un scénario radical

Toujours contraint de vendre avant de pouvoir recruter, l’OM voit le temps défiler sans parvenir à débloquer son mercato. À quelques jours de la clôture, l’hypothèse d’une fin d’été sans aucun mouvement supplémentaire prend désormais de l’épaisseur.

Le statu quo jusqu’au 1er septembre ?

On vous en parlait mercredi : Bruno Genesio risquait de perdre plusieurs cadres afin de permettre à l’OM de retrouver une marge de manœuvre. Le nouveau développement évoqué par La Provence va dans le sens opposé : personne ne pourrait finalement bouger avant la fermeture du marché, fixée au 1er septembre à 20 heures.

Selon les informations relayées par Foot01, chaque journée écoulée renforce ce scénario d’un statu quo total. Malgré les nombreuses ventes réalisées en début d’été, la direction phocéenne reste soumise aux exigences de la DNCG et dans l’incapacité de recruter.

Le temps presse pour l’OM

À l’approche de la reprise de la Ligue 1 face à Strasbourg, Genesio doit donc composer avec son groupe actuel. La Provence souligne la situation d’un OM toujours sans recrue alors que la dernière ligne droite du mercato est engagée.

Mercato OM : aucune recrue à douze jours de la clôture, le temps presse… — @OMLaProvence https://twitter.com/OMLaProvence/status/2090683869670322218

Genesio conserverait au moins ses cadres

Ce blocage aurait toutefois une contrepartie positive. Nayef Aguerd et Pierre-Emile Hojbjerg pourraient rester, tout comme Igor Paixao et Amine Gouiri, que Genesio souhaite conserver. La direction valorise les deux attaquants à 40 et 25 M€.

Timber, Balerdi, Weah et Emerson seraient également susceptibles de poursuivre l’aventure. Faute de nouveaux visages à la Commanderie, Genesio garderait ainsi l’essentiel de sa colonne vertébrale. Une maigre consolation pour un entraîneur confronté, depuis son arrivée, à des contraintes économiques plus fortes qu’attendu.