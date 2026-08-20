Pierre Mense est persuadé que Frank McCourt est décidé à vendre l’OM, dix ans après son arrivée à la tête du club phocéen.

Frank McCourt pourrait-il bientôt quitter l’Olympique de Marseille ? Arrivé à la tête du club phocéen en 2016, l’homme d’affaires américain est toujours propriétaire de l’OM près de dix ans plus tard. Son investissement financier reste important, avec notamment une nouvelle injection de 120 millions d’euros en 2026.

McCourt prêt à tourner la page à l’OM ?

Pourtant, Pierre Ménès estime que cette implication pourrait ne pas durer éternellement. L’ancien journaliste considère que McCourt serait désormais prêt à écouter sérieusement les éventuelles offres pour le club. Il a livré une analyse particulièrement claire sur la situation du propriétaire marseillais.

« Quelle ingratitude de certains supporters marseillais pour un mec qui a dépensé des centaines de millions d’euros dans un club dans lequel il n’en a rien à foutre au départ ! Je pense que McCourt doit être mûr là. Si effectivement il a une bonne offre, il vendra le club », estime-t-il sur sa chaîne Youtube.

Une déclaration qui relance forcément les interrogations autour de l’avenir de l’OM. Selon Ménès, McCourt ne serait donc pas nécessairement opposé à une vente si une proposition suffisamment intéressante venait à arriver sur son bureau.

McCourt a pourtant continué d’investir à l’OM

Mais l’ancien consultant souligne également les difficultés auxquelles serait confronté un éventuel repreneur. « Mais qui va investir à l’OM sachant que l’équipe est quasiment décimée, qu’il y a des dettes sans parler du contexte marseillais », poursuit Pierre Ménès. Une équation particulièrement complexe.

Pour convaincre un nouvel investisseur, l’OM devrait non seulement présenter un projet sportif suffisamment attractif, mais également rassurer sur sa situation économique et les moyens nécessaires pour maintenir le club au plus haut niveau. Cette hypothèse intervient alors que Frank McCourt continue de soutenir financièrement l’OM.

Le propriétaire américain aurait encore injecté 120 millions d’euros dans les caisses de l’OM en 2026, preuve qu’il reste impliqué dans son fonctionnement. Mais pour Pierre Ménès, ces investissements ne seraient pas forcément incompatibles avec une future vente. Au contraire, une nouvelle injection de capitaux pourrait permettre de maintenir le club à flot et de préparer les conditions d’une éventuelle transmission. Pour l’heure, aucune vente de l’OM n’est donc imminente. Le fantasme continue.