Frank McCourt a une nouvelle fois dû mettre la main à la poche pour soutenir l’OM sur le plan financier.

McCourt remet encore la main à la poche

L’OM continue de faire face à une situation financière particulièrement surveillée. Selon Le Figaro, le Bostonien Frank McCourt aurait ainsi injecté 120 millions d’euros supplémentaires dans les comptes du club phocéen en 2026.

Une nouvelle intervention financière qui porte à environ 650 millions d’euros le montant total injecté par le propriétaire depuis son rachat de l’Olympique de Marseille en 2016. Ce soutien financier illustre les efforts consentis par McCourt depuis son arrivée, mais il soulève aussi forcément des questions sur le modèle économique du club.

Cette situation intervient alors que l’OM doit composer avec les contraintes liées à ses finances et la surveillance de la DNCG. Benoît Cheyrou ne cache d’ailleurs pas son inquiétude face à la situation actuelle. « S’il faut s’inquiéter ? Forcément. Quand on regarde la situation avec la DNCG, la tournure du mercato… », estime l’ancien Marseillais dans Le Figaro. Une prudence qui tranche avec les ambitions affichées par le club.

Un effort colossal depuis 2016

Pour autant, Benoît Cheyrou refuse de tirer des conclusions définitives avant la fermeture du marché des transferts. L’ancien milieu de l’OM rappelle notamment que Bruno Genesio dispose de suffisamment d’expérience pour gérer une période aussi délicate. « Maintenant, ça arrive à d’autres clubs et Genesio a suffisamment d’expérience », souligne-t-il. Pour Cheyrou, il faudra donc attendre avant de véritablement juger le niveau de l’effectif marseillais. « On pourra parler du niveau de l’équipe ou des objectifs à la fin du mercato », ajoute-t-il.

Les 120 millions d’euros supplémentaires annoncés cette année prennent une autre dimension lorsqu’ils sont replacés dans le contexte global du projet McCourt. Depuis son arrivée à la tête de l’OM en 2016, le propriétaire américain aurait donc injecté environ 650 millions d’euros dans le club.

Un chiffre considérable qui témoigne de son engagement financier, mais qui rappelle également les difficultés rencontrées par Marseille pour construire un modèle suffisamment solide et autonome. À l’approche de la fin du mercato, l’OM doit donc jongler entre ambitions sportives, contraintes financières et impératifs de la DNCG. Et malgré les nouveaux efforts de Frank McCourt, les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si Marseille pourra réellement avancer comme prévu avec Bruno Genesio.