À LA UNE DU 20 AOûT 2026
[12:40]OL Mercato : Lyon attend encore deux recrues, un premier nom a fuité ! 
[12:29]OM Mercato : une offre est partie pour un ancien de l’OL, Todibo en salle d’attente
[12:20]ASSE Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Ekwah ! 
[12:00]OM Mercato : Lorenzi a un accord avec un chouchou du RC Lens et du Stade Rennais
[11:40]ASSE Mercato : on en sait plus sur un avenir de Stassin au RC Strasbourg 
[11:27]OM Mercato : la première recrue enfin bouclée, visite médicale déjà programmée !
[11:20]FC Barcelone Mercato : c’est confirmé pour ce 9, une recrue déjà furax au Camp Nou ! 
[11:00]FC Nantes Mercato : coup dur pour Antoine Joujou 
[10:40]Stade Rennais Mercato : Haise écarte un nouveau joueur, rebondissement pour Blas ! 
[10:20]ASSE Mercato : une nouvelle recrue passe sa visite médicale, c’est un milieu plein de promesses !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : McCourt a encore injecté 120 M€ dans les caisses du club !

Par Bastien Aubert - 20 Août 2026, 10:00
Frabk McCourt (OM)

Frank McCourt a une nouvelle fois dû mettre la main à la poche pour soutenir l’OM sur le plan financier.

McCourt remet encore la main à la poche

L’OM continue de faire face à une situation financière particulièrement surveillée. Selon Le Figaro, le Bostonien Frank McCourt aurait ainsi injecté 120 millions d’euros supplémentaires dans les comptes du club phocéen en 2026.

Une nouvelle intervention financière qui porte à environ 650 millions d’euros le montant total injecté par le propriétaire depuis son rachat de l’Olympique de Marseille en 2016. Ce soutien financier illustre les efforts consentis par McCourt depuis son arrivée, mais il soulève aussi forcément des questions sur le modèle économique du club.

Cette situation intervient alors que l’OM doit composer avec les contraintes liées à ses finances et la surveillance de la DNCG. Benoît Cheyrou ne cache d’ailleurs pas son inquiétude face à la situation actuelle. « S’il faut s’inquiéter ? Forcément. Quand on regarde la situation avec la DNCG, la tournure du mercato… », estime l’ancien Marseillais dans Le Figaro. Une prudence qui tranche avec les ambitions affichées par le club.

Un effort colossal depuis 2016

Pour autant, Benoît Cheyrou refuse de tirer des conclusions définitives avant la fermeture du marché des transferts. L’ancien milieu de l’OM rappelle notamment que Bruno Genesio dispose de suffisamment d’expérience pour gérer une période aussi délicate. « Maintenant, ça arrive à d’autres clubs et Genesio a suffisamment d’expérience », souligne-t-il. Pour Cheyrou, il faudra donc attendre avant de véritablement juger le niveau de l’effectif marseillais. « On pourra parler du niveau de l’équipe ou des objectifs à la fin du mercato », ajoute-t-il.

Les 120 millions d’euros supplémentaires annoncés cette année prennent une autre dimension lorsqu’ils sont replacés dans le contexte global du projet McCourt. Depuis son arrivée à la tête de l’OM en 2016, le propriétaire américain aurait donc injecté environ 650 millions d’euros dans le club.

Un chiffre considérable qui témoigne de son engagement financier, mais qui rappelle également les difficultés rencontrées par Marseille pour construire un modèle suffisamment solide et autonome. À l’approche de la fin du mercato, l’OM doit donc jongler entre ambitions sportives, contraintes financières et impératifs de la DNCG. Et malgré les nouveaux efforts de Frank McCourt, les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si Marseille pourra réellement avancer comme prévu avec Bruno Genesio.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot