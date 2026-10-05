Bruno Genesio est déjà parti à la recherche d’un renfort miraculeux pour la suite de la saison de l’OM.

La rencontre face à Montpellier, disputée samedi à Martigues, s’est soldée par une défaite de l’OM (0-1). Mais au-delà du résultat, Bruno Genesio avait surtout une idée derrière la tête.

Genesio cherche déjà son « 15e homme » à l’OM

Selon Le Phocéen, le staff marseillais voulait profiter de cette rencontre pour identifier un joueur capable de devenir une véritable solution supplémentaire dans l’effectif. Pas forcément un titulaire en puissance. Plutôt un joueur capable de répondre présent lorsque les cadres auront besoin de souffler.

L’objectif serait ainsi de trouver ce fameux 15e, 16e ou 17e homme fiable, capable d’entrer en jeu pendant une vingtaine de minutes ou même de débuter une rencontre lorsque le calendrier deviendra particulièrement dense. Cette recherche n’a rien d’anodin.

Avec l’enchaînement des compétitions, les blessures, les suspensions et la fatigue risquent de rapidement compliquer la tâche du staff. Dans ce contexte, disposer de joueurs capables de maintenir le niveau de l’équipe lorsque les cadres sortent du onze devient essentiel. Encore faut-il les trouver.

Les supporters de l’OM restent sceptiques

Le staff de Genesio semble donc vouloir exploiter chaque opportunité pour dénicher ce profil capable de rendre de précieux services. Le match contre Montpellier devait justement permettre d’observer certains joueurs dans cette perspective. Le problème, c’est que cette quête ressemble déjà à un véritable casse-tête. Les supporters marseillais doutent en effet de la capacité du club à trouver facilement ce renfort providentiel.

Car il ne suffit pas de posséder un joueur supplémentaire dans le groupe : il faut un élément suffisamment fiable pour entrer dans la rotation sans faire chuter le niveau collectif. Bruno Genesio a donc déjà lancé les recherches.

Reste maintenant à savoir si ce « renfort miracle » se trouve déjà à Marseille ou si l’OM devra attendre le mercato pour renforcer sa profondeur d’effectif.Une chose est certaine : lorsque les matchs vont s’enchaîner, le moindre joueur capable de soulager les cadres pourrait valoir très cher.