Proche d’un départ de l’OM cet été, Igor Paixao (26 ans) a formulé un rêve bien loin de Marseille pour son avenir personnel.

L’été d’Igor Paixão n’a pas été de tout repos. Alors que plusieurs joueurs marseillais étaient annoncés susceptibles de quitter l’OM, le Brésilien de 26 ans a lui aussi été associé à un départ.

Le rêve Flamengo de Paixão

Pourtant, le principal intéressé assure que ce n’était pas son souhait. « Le mercato ? Je ne voulais pas partir, je ne veux toujours pas partir », a expliqué Paixão sur Band. L’ailier estime également que le contexte olympien a pesé dans sa décision de rester. « Le club mettant tous ses joueurs sur la liste des transferts, j’ai choisi de rester pour aider mon équipe. On ne peut pas recruter de nouveaux joueurs, on n’aurait pas eu de remplaçants », a-t-il ajouté. Un discours qui confirme donc sa volonté de poursuivre l’aventure avec l’OM, au moins à court terme.

Mais lorsqu’il s’agit de parler de son avenir à plus long terme, Igor Paixão ne cache pas ses envies. Et son plus grand rêve se situe très loin de Marseille. Le Brésilien rêve en effet de porter le maillot de Flamengo. « Mon rêve ? Je veux jouer à Flamengo. Si Dieu le veut, je porterai le maillot du club. C’est mon rêve d’enfant et c’est aussi celui de ma famille », a-t-il confié. Paixão révèle même que des discussions ont existé autour de son nom. « Mes agents étaient en contact avec Flamengo et Palmeiras, mais il n’y a jamais rien eu de concret », précise-t-il.

La Premier League également dans un coin de sa tête

Le crack de l’OM ne ferme d’ailleurs pas la porte à une autre destination prestigieuse. La Premier League fait également partie de ses ambitions.« Jouer en Premier League ? C’est aussi un rêve », reconnaît-il. Pour l’heure, Paixão veut cependant se concentrer sur son aventure marseillaise. L’objectif est clair : réaliser une grosse saison avec l’OM afin de faire grimper sa cote et, éventuellement, ouvrir de nouvelles portes l’été prochain.

« Nous allons faire une bonne saison pour que la saison prochaine, d’autres clubs puissent venir nous défier et que nous puissions voir si nous pouvons franchir un cap. Bien sûr, il faut que ce soit bénéfique pour moi et pour le club », conclut-il. Le message est donc limpide : Igor Paixão ne souhaitait pas quitter l’OM cet été, mais le Brésilien assume déjà ses rêves pour la suite. Et parmi eux, un retour au pays sous les couleurs de Flamengo occupe une place toute particulière.