OM : énorme coup dur, Højbjerg frappé par la malédiction internationale

La trêve internationale tourne au casse-tête pour l’Olympique de Marseille. Pierre-Émile Højbjerg a quitté prématurément la rencontre entre le Danemark et le Pays de Galles, ajoutant son nom à la liste des joueurs marseillais touchés ces derniers jours.

Højbjerg ne tient que dix minutes

Titulaire avec le Danemark ce dimanche soir au Cardiff Stadium, Pierre-Émile Højbjerg n’est resté que dix minutes sur la pelouse face au Pays de Galles. Le milieu de terrain de 31 ans a rapidement été contraint de céder sa place à Andreas Skov Olsen.

L’international danois semblait souffrir de douleurs musculaires au moment de sa sortie. La nature exacte du problème et la durée d’une éventuelle indisponibilité ne sont pas encore connues. Selon les informations de Foot Mercato, le Marseillais est bien sorti sur blessure lors de cette rencontre.

Cette alerte intervient alors que Højbjerg connaissait sa quatrième titularisation avec sa sélection. Une soirée qui devait lui permettre d’enchaîner sous le maillot danois s’est donc arrêtée presque immédiatement.

La série noire se poursuit pour l’OM

Cette trêve internationale ne fait décidément pas les affaires du club phocéen. Avant Højbjerg, Derek Cornelius avec le Canada, Amine Gouiri et Himad Abdelli avec l’Algérie ainsi que Tadjidine Mmadi avec l’équipe de France U20 avaient déjà connu des pépins durant cette pause.

L’accumulation commence à devenir préoccupante pour le staff marseillais. Dans le cas du Danois, il faudra désormais attendre les premiers examens et le retour du joueur à Marseille avant d’établir un diagnostic plus précis. Une gêne musculaire peut inviter à la prudence, même si aucun élément ne permet encore d’évaluer la gravité de la blessure.

Un dossier sensible pour Marseille

La situation de Højbjerg sera suivie avec une attention particulière, tant son expérience et son influence dans l’entrejeu comptent pour l’OM. Cette alerte survient également dans un contexte où son avenir à Marseille a récemment été remis au centre des discussions.

En parallèle, la direction phocéenne continue d’explorer différentes pistes pour renforcer son milieu de terrain. Foot Mercato affirme notamment que l’OM a tenté de recruter Lucas Da Cunha, sans que cette information permette à ce stade d’établir un lien direct avec la situation du Danois.

L’OM a tenté de recruter Lucas Da Cunha. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2106794495228678221

L’attente d’un premier verdict

Pour le Danemark, cette sortie prématurée constitue déjà une mauvaise nouvelle. Elle l’est tout autant pour l’OM, qui voit l’un de ses éléments les plus expérimentés rejoindre une infirmerie potentielle déjà alimentée par cette fenêtre internationale.

Le club marseillais doit maintenant espérer que son milieu a quitté la pelouse par précaution. En attendant un premier verdict médical, cette trêve aura surtout laissé des traces dans les rangs olympiens.