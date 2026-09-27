OM Mercato : le départ de Pierre-Emile Højbjerg totalement relancé !

Le Milan pourrait revenir à la charge pour Pierre-Emile Højbjerg dès janvier 2027, avec Ruben Amorim qui apprécie particulièrement le profil du milieu de l’OM.

Pierre-Emile Højbjerg pourrait de nouveau se retrouver au cœur des discussions lors du prochain mercato hivernal. Déjà intéressé par le milieu danois l’été dernier, le Milan AC n’aurait pas abandonné cette piste et envisagerait de passer à l’action en janvier 2027. Selon les informations rapportées par la presse italienne, Ruben Amorim serait favorable à son arrivée, considérant le joueur comme compatible avec ses exigences au milieu de terrain.

Højbjerg plaît toujours à Amorim

À 31 ans, l’international danois possède le profil recherché par le technicien portugais : activité à la récupération, expérience, capacité à protéger sa défense et simplicité dans la première relance. Son expérience en Premier League et avec la sélection danoise constitue également un atout pour un Milan qui souhaite renforcer son entrejeu.

La piste avait déjà pris de l’ampleur durant l’été. En juillet, plusieurs sources italiennes évoquaient Højbjerg comme une option étudiée par le club lombard.

L’OM peut-il retenir son milieu ?

La situation marseillaise pourrait toutefois peser dans le dossier. L’été dernier, l’OM avait trouvé un accord avec Newcastle autour d’un transfert de 8 millions d’euros, plus 2 millions de bonus, mais Højbjerg avait finalement refusé de rejoindre les Magpies.

Le Danois est actuellement lié à Marseille jusqu’en juin 2028. Une clause lui permettrait cependant de partir pour 2 millions d’euros à l’issue de la saison 2026-2027, selon des informations rapportées par L’Équipe.

Pour le Milan, le dossier pourrait donc devenir particulièrement intéressant dans les prochains mois. Reste à savoir si Højbjerg, très attaché à l’OM, acceptera cette fois de quitter Marseille.