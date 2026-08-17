Quelques semaines après avoir dit non à un transfert à Newcastle, Pierre-Emile Höjbjerg (31 ans) pourrait enfin quitter l’OM pour signer en Serie A.

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg pourrait encore réserver quelques surprises à l’OM. Après avoir décliné une proposition de Newcastle il y a quelques semaines, le milieu de terrain danois de 31 ans reste au centre des discussions à Marseille.Mais une nouvelle piste pourrait désormais s’ouvrir en Italie.

L’AC Milan surveille Højbjerg

Selon Ekrem Konur, l’AC Milan suit attentivement la situation de Pierre-Emile Højbjerg. Le club lombard aurait identifié le Danois comme une potentielle option pour renforcer son entrejeu. Les Rossoneri pourraient notamment profiter de la situation actuelle du joueur à Marseille.

Le contexte autour de Højbjerg reste en effet particulier à l’OM. Le milieu danois avait refusé de rejoindre Newcastle malgré une proposition intéressante, alors que la direction marseillaise souhaitait faciliter son départ. Depuis, les relations semblent toujours tendues entre le joueur et sa direction, qui lui a retiré le brassard. Si cette situation venait à perdurer, l’AC Milan pourrait donc représenter une véritable porte de sortie.

Højbjerg bientôt en Italie ?

Pour le moment, aucune offre de Milan n’est annoncée. Il ne s’agit donc que d’un intérêt et d’une piste à surveer dans les prochaines semaines. Mais le profil de Højbjerg pourrait correspondre aux besoins des Rossoneri. Son expérience du haut niveau, son activité dans l’entrejeu et sa connaissance du football européen pourraient séduire les dirigeants milanais. Pour l’OM, un départ permettrait également d’alléger la masse salariale et de tourner la page d’un dossier devenu particulièrement sensible.

Après avoir fermé la porte à Newcastle, Pierre-Emile Højbjerg pourrait donc finalement prendre la direction de la Serie A. L’AC Milan surveille sa situation et pourrait passer à l’action si les tensions persistent à Marseille. Rien n’est encore fait, mais cette nouvelle piste pourrait rapidement relancer l’avenir du milieu danois, qui ne disait pas non à une telle opportunité en début de mercato.