La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Face à l’échec de la piste Yacine Titraoui, l’OM s’est renseigné sur un ancien milieu de terrain passé par le RC Lens.

Le mercato marseillais pourrait prendre une nouvelle tournure après l’échec du dossier Yacine Titraoui. Alors que l’international algérien a finalement choisi de rejoindre le RC Lens, l’OM aurait décidé d’accélérer sur une autre piste.

L’échec Titraoui relance Zorgane

Selon Polprins, insider bien informé sur le mercato, l’OM aurait réactivé le dossier Adem Zorgane : « L’échec Titraoui a poussé Lorenzi à activer la piste Zorgane relancée après l’élimination de l’Union Saint-Gilloise. » Une piste qui ne serait donc pas nouvelle pour les dirigeants marseillais. L’élimination de l’Union Saint-Gilloise aurait notamment permis de relancer les discussions autour du milieu algérien.

Toujours selon Polprins, Adem Zorgane souhaiterait quitter l’Union Saint-Gilloise : « Le joueur veut partir et intéressé par l’OM mais difficile à convaincre sans C1. » Le projet marseillais pourrait donc séduire le joueur, mais l’absence de Ligue des Champions représente un obstacle important. L’OM devra ainsi trouver les bons arguments pour convaincre l’international algérien.

Un transfert estimé à 15 millions d’euros

Le dossier reste également conséquent sur le plan financier. Le prix demandé pour Adem Zorgane serait actuellement fixé autour de 15 millions d’euros. Une somme importante pour l’OM, qui doit encore composer avec ses contraintes économiques et son besoin de dégraisser son effectif. Mais l’intérêt du joueur pour le projet marseillais pourrait faciliter les négociations.

Cette piste possède également un argument supplémentaire : Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais aurait déjà voulu recruter Zorgane lorsqu’il était encore au LOSC. Le technicien connaît donc bien le profil du milieu algérien et pourrait être favorable à son arrivée à Marseille. Après l’échec Titraoui, l’OM pourrait ainsi se tourner vers un joueur que Genesio apprécie déjà.