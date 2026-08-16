Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

D’accord avec l’OM, Jean-Clair Todibo (West Ham, 26 ans) ne devrait pas tarder à signer à Marseille.

Le dossier Jean-Clair Todibo continue de prendre de l’ampleur. Alors que l’OM cherche encore à renforcer sa défense, le Français de 26 ans serait désormais d’accord avec les dirigeants marseillais sur les bases de son arrivée.

Todibo à l’OM avant la fin du mois ?

Selon Calum Campbell, proche de Pablo Longoria, le défenseur devrait prochainement devenir un joueur de l’Olympique de Marseille : « Il sera joueur de l’OM d’ici la fin du mois. » Une affirmation qui donne une indication assez précise sur le calendrier envisagé pour cette opération.

Le dossier n’est toutefois pas encore totalement bouclé. Hier soir, Foot Mercato révélait que l’OM avait trouvé un accord verbal avec Jean-Clair Todibo. Le joueur aurait donc donné son feu vert pour rejoindre Marseille, ce qui constitue une étape importante dans les négociations. Il reste désormais aux dirigeants marseillais à régler la situation avec West Ham. Et c’est justement là que le dossier pourrait encore prendre un peu de temps.

L’OM doit vendre avant d’avancer

Selon les dernières tendances, l’OM doit d’abord réaliser une ou plusieurs ventes avant de pouvoir trouver un accord avec West Ham. Le club phocéen souhaiterait obtenir le feu vert pour un prêt de Todibo. La marge de manœuvre financière reste donc déterminante dans ce dossier. Les dirigeants marseillais doivent poursuivre leur dégraissage afin de libérer de la masse salariale et de disposer des moyens nécessaires pour finaliser l’opération. L’accord verbal avec Todibo constitue néanmoins une avancée majeure.

Jean-Clair Todibo semble donc avoir fait son choix. L’OM doit désormais accélérer dans le sens des départs pour pouvoir passer à l’étape suivante avec West Ham. Si les ventes attendues interviennent rapidement, le dossier pourrait se débloquer dans les prochaines semaines. La prédiction de Calum Campbell est en tout cas claire : Todibo pourrait porter le maillot marseillais avant la fin du mois. Reste maintenant à savoir si l’OM parviendra à boucler suffisamment vite son dégraissage pour transformer cet accord verbal en signature officielle.