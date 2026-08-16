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FRANCE

FC Nantes : les Kita ont déjà scellé l’avenir de Der Zakarian 

Par Bastien Aubert - 16 Août 2026, 08:00
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Après deux défaites en deux journées de Ligue 2, le FC Nantes occupe la dernière place du classement. Malgré ce départ catastrophique, la direction nantaise continue de faire confiance à Michel Der Zakarian. 

Le début de saison du FC Nantes est encore très loin de répondre aux attentes. Relégués en Ligue 2 et annoncés parmi les candidats à la remontée, les Canaris ont perdu leurs deux premières rencontres de championnat.

Der Zakarian conserve la confiance de sa direction

Après le revers contre le Red Star à huis clos (0-1), le FC Nantes s’est encore incliné vendredi soir à Laval (1-2). Un nouveau résultat inquiétant qui place les Nantais derniers de Ligue 2 après deux journées.Malgré ce mauvais départ, Michel Der Zakarian n’est pas encore menacé.

La direction nantaise continue de croire en son entraîneur, choisi pour tenter de ramener rapidement le club dans l’élite. Les dirigeants avaient notamment privilégié son expérience après avoir également étudié d’autres options, dont celle menant à Olivier Pantaloni. Der Zakarian connaît d’ailleurs parfaitement la maison nantaise. 

La réception de Rodez déjà sous pression

Le technicien avait déjà réussi à faire remonter le FC Nantes en Ligue 1 à deux reprises, en 2008 puis en 2013. Mais son crédit ne sera pas illimité.Après la défaite à Laval, Der Zakarian a rapidement tourné son regard vers le prochain rendez-vous. Le FC Nantes recevra Rodez samedi, dans une rencontre qui pourrait déjà peser lourd. 

« On verra comment on va réagir dans la semaine, comment on va préparer Rodez, qui va être très important, bien sûr, à domicile. Quand tu ne gagnes pas, il y a toujours de la pression », a-t-il signalé. Le technicien nantais sait donc parfaitement que son équipe doit rapidement réagir. Un troisième match sans victoire commencerait à installer un climat particulièrement tendu autour du club.

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