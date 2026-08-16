PSG : pluie de surprises dans le onze contre le RC Lens

Le PSG et le RC Lens ont dévoilé leurs compositions pour le Trophée des champions (20h45). Luis Enrique devrait procéder à plusieurs changements par rapport à l’équipe alignée mercredi contre Aston Villa.

Le PSG s’apprête à disputer un nouveau rendez-vous important avec le Trophée des champions face au RC Lens. Après sa victoire en Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (2-1), le club parisien devrait présenter un onze sensiblement remanié.

Plusieurs changements au PSG

Selon L’Équipe, Nuno Mendes pourrait laisser sa place à Lucas Digne. Le Portugais a ressenti des crampes face à Aston Villa et Luis Enrique ne devrait prendre aucun risque avec lui. Le principal changement concernerait toutefois le secteur offensif avec le retour d’Ousmane Dembélé dans le onze de départ au poste d’avant-centre. Ce choix aurait également une conséquence sur Maghnes Akliouche, qui pourrait être décalé dans le couloir droit.

Une incertitude demeure autour de Joao Neves. Le Portugais ne s’est pas entraîné normalement et pourrait être remplacé par Senny Mayulu. Warren Zaïre-Emery pourrait également être concerné par le onze, notamment s’il est utilisé au poste d’arrière droit à la place d’Achraf Hakimi. Fabian Ruiz devrait lui aussi retrouver une place de titulaire après avoir remplacé Neves contre Aston Villa. Enfin, Ferran Torres ne devrait pas être du déplacement à Lens. Par rapport au match du PSG de mercredi, Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves et Désiré Doué pourraient donc sortir du onze, tandis que Digne, Mayulu, Fabian Ruiz et Dembélé feraient leur apparition.

Édouard finalement présent côté Lens

Du côté du RC Lens, Dino Toppmöller peut en revanche compter sur une bonne nouvelle. Longtemps incertain, Odsonne Édouard devrait bien être disponible pour affronter le PSG, son club formateur. L’attaquant lensois avait ressenti une gêne à l’adducteur lors du match amical contre Sunderland (0-2). Il avait ensuite travaillé à l’écart du groupe pendant plusieurs jours. Sa reprise avec le collectif a toutefois permis de lever les inquiétudes. Édouard a pu mettre de l’intensité sans ressentir de douleur et devrait donc pouvoir tenir sa place en pointe.

Il pourrait être accompagné de Florian Thauvin et Abdallah Sima, comme lors des dernières rencontres de préparation. Thorgan Hazard est quant à lui suspendu. Autre nouveauté : Franjo Ivanovic est déjà disponible. Officiellement prêté par Benfica mercredi, l’attaquant international croate figure dans le groupe convoqué par Dino Toppmöller. Son arrivée constitue une nouvelle solution offensive pour le RC Lens, même s’il devrait probablement débuter sur le banc.

Dans le but, Robin Risser devrait également être titularisé. Revenu depuis une semaine à la Gaillette après avoir anticipé son retour de vacances, le gardien artésien semble avoir conservé la confiance du staff. Yacine Titraoui devrait lui aussi commencer sur le banc malgré ses premières minutes disputées contre Sunderland. La paire Bulatovic-Cuisance, qui a enchaîné les matches durant la préparation, tient pour l’instant la corde dans l’entrejeu.