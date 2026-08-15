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FRANCE

PSG Mercato : Paris dit non à une demande folle de… 5 M€

Par William Tertrin - 15 Août 2026, 18:40

Le PSG a dit non à une demande particulièrement élevée dans le dossier Zion Suzuki, venue de ses agents.

Le dossier Zion Suzuki semblait pourtant quasiment réglé. Le PSG et Parme avaient trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 35 millions d’euros, tandis qu’un contrat de cinq ans était prévu pour le gardien japonais. Une arrivée qui devait ensuite être suivie d’un prêt, avec la Juventus parmi les destinations envisagées.

Mais le scénario a brutalement changé. Comme déjà rapporté sur notre site, le PSG a finalement décidé de se retirer de l’opération en raison de demandes importantes de commissions formulées au dernier moment par les agents du joueur. Le déplacement de Suzuki à Paris pour sa visite médicale aurait ainsi été annulé.

5 millions d’euros de commissions

C’est dans ce contexte que l’insider Djamel avance un chiffre particulièrement élevé : les représentants de Zion Suzuki auraient réclamé 5 millions d’euros de commissions. Le montant est loin d’être anodin. Sur une opération évaluée à environ 35 M€, une commission de 5 M€ représenterait près de 14 % du montant du transfert. De quoi expliquer la fermeté du PSG, qui aurait préféré mettre un terme à l’opération plutôt que d’accepter une nouvelle hausse du coût global.

Ce retournement est d’autant plus surprenant que Paris avait accéléré ces dernières semaines pour recruter Suzuki. Après une première offre de 28 M€ plus 5 M€ de bonus, le club parisien avait progressivement augmenté sa proposition pour parvenir à un accord avec Parme.

Le transfert de Zion Suzuki au PSG est donc aujourd’hui considéré comme avorté, sauf nouveau rebondissement dans les prochaines heures. Une conclusion spectaculaire pour un dossier qui semblait pourtant quasiment bouclé.

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