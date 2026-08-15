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FRANCE

PSG : Luis Enrique valide déjà le gros coup à 50 M€

Par Louis Chrestian - 15 Août 2026, 14:29
PSG : Luis Enrique valide déjà le gros coup à 50 M€

Au lendemain de la victoire en Supercoupe d’Europe, Luis Enrique a réagi à l’arrivée de Ferran Torres au PSG. Le technicien espagnol estime que l’ancien attaquant du FC Barcelone possède toutes les qualités pour s’intégrer au projet parisien.

Luis Enrique se réjouit de l’arrivée de Torres

On vous en parlait ce samedi : le PSG a officialisé la signature de Ferran Torres pour 50 M€. Présent en conférence de presse à la veille du Trophée des champions contre le RC Lens, Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction après l’arrivée de l’international espagnol.

« Je suis content. On est en train d’améliorer notre équipe et on cherche à être ouvert à chaque possibilité qu’on a. Ferran est un joueur de niveau international. Nous le connaissons très bien », a expliqué l’entraîneur parisien dans des propos retranscrits par Culture PSG.

Un profil capable de jouer partout

L’ancien sélectionneur de la Roja apprécie surtout la polyvalence de sa nouvelle recrue. « Il s’adapte parfaitement à ce que nous cherchons, il peut jouer partout en attaque, avec une très bonne mentalité », a poursuivi Luis Enrique. Un profil destiné à compenser plusieurs départs survenus cet été dans le secteur offensif.

Le mercato parisien n’est pas terminé

Si Ferran Torres vient renforcer l’attaque, le PSG reste actif sur plusieurs dossiers. Luis Enrique a confirmé qu’il continuait d’échanger avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos afin d’améliorer encore l’effectif.

« Beaucoup de joueurs veulent venir au PSG en ce moment », a souligné l’Espagnol, tout en rappelant la difficulté de trouver des éléments correspondant parfaitement aux exigences du staff. Après cette quatrième recrue estivale, la direction parisienne ne compte donc pas encore refermer son mercato.

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