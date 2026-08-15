OL : Galatasaray s’invite dans le bras de fer à 40 M€ !

Le dossier Malick Fofana connaît un nouveau rebondissement sur le marché des transferts. Galatasaray vient désormais concurrencer l’AS Roma pour l’international belge, dont l’OL attend toujours 40 M€.

Galatasaray entre dans la course

On vous en parlait vendredi : l’Inter avait posé un nouveau frein dans ce dossier à 40 M€, tandis que l’AS Roma restait attentive. La situation évolue puisque Galatasaray est désormais entré dans la danse.

D’après les informations relayées par Foot01, qui cite Tutto Mercato Web, un duel se dessine entre le club stambouliote et la Roma. Le champion de Turquie pourrait rapidement répondre aux exigences financières de l’OL.

La Roma toujours à l’affût

Galatasaray cherche à renforcer son secteur offensif après avoir essuyé le refus de Gabriel Martinelli. La piste Rafael Leao ne serait également plus prioritaire, ce qui pourrait pousser les dirigeants turcs à accélérer pour Malick Fofana.

La Roma relance la piste Malick Fofana face aux complications rencontrées pour Rodrigo Mora. Lyon exige plus de 40 M€, tandis que le joueur rêve de Ligue des champions. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2088154905634885638

La formation romaine ne lâche donc pas l’ailier belge. Reste à savoir lequel des deux prétendants passera concrètement à l’action pour atteindre le montant réclamé par la direction rhodanienne.

Fofana encore attendu face à Fenerbahçe

Dans l’immédiat, l’OL compte toujours sur son élément prometteur pour la double confrontation face à Fenerbahçe en barrages de la Ligue des champions. Une qualification offrirait davantage de marge de manœuvre aux dirigeants lyonnais, toujours sous la surveillance de la DNCG.

À l’inverse, une élimination pourrait accélérer une grosse vente avant la fermeture du mercato. Malick Fofana reste donc pleinement concerné par les prochaines échéances lyonnaises, malgré une bataille qui s’intensifie autour de son avenir.