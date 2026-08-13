OM, OL Mercato : nouveau duel lancé pour un ancien de Ligue 1 !

L’OM et l’OL se retrouvent sur une même piste en cette fin de mercato. Les deux clubs se sont renseignés sur Soungoutou Magassa, le milieu de West Ham, mais aucune offre n’a encore été transmise.

Le mercato pourrait offrir un nouveau duel entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Selon les informations de Santi Aouna (Foot Mercato), les deux clubs français ont pris des renseignements ces dernières semaines au sujet de Soungoutou Magassa, sous contrat avec West Ham. Pour l’heure, aucune offre concrète n’a été formulée, mais le dossier est jugé à suivre de très près.

À 22 ans, Soungoutou Magassa conserve une belle cote sur le marché. Formé à l’AS Monaco, le Français est apprécié pour sa polyvalence, capable d’évoluer comme milieu défensif ou défenseur central. Son profil correspond aux recherches actuelles de l’OM comme de l’OL, qui souhaitent renforcer leur entrejeu avant la clôture du marché estival.

West Ham contraint de dégraisser

Arrivé chez les Hammers l’été dernier, Magassa pourrait déjà faire ses valises. Relégué en Championship, West Ham doit réaliser plusieurs ventes afin de renflouer ses caisses. Une situation qui ouvre la porte à un départ du Français, également suivi par Francfort, Galatasaray et la Juventus.

Reste désormais à savoir si l’OM ou l’OL décideront de passer des simples prises de renseignements à une offensive concrète. Pour l’instant, le dossier n’en est qu’à ses prémices, mais il pourrait rapidement s’accélérer dans les derniers jours du mercato.