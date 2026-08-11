Battu il y a une semaine à Prague (1-2) au terme d’un match indigne, l’OL doit retrouver du courage et des ambitions ce soir pour écarter le Sparta et se montrer à la hauteur de son rêve de Ligue des champions.

L’OL joue gros ce soir au Groupama Stadium. Malgré les vacances et une chaleur particulièrement étouffante, près de 50 000 supporters sont attendus pour pousser les Lyonnais vers une qualification en barrages de Ligue des champions. Une mobilisation qui contraste avec le souvenir encore très frais du match aller.

Fonseca revient au 4-3-3

À Prague, l’OL avait affiché un visage méconnaissable, sans impact, sans ambition et surtout sans réponse face au pressing adverse. Le système choisi par Paulo Fonseca avait également suscité de nombreuses interrogations.Le technicien portugais semble avoir tiré les leçons de cette première manche. Selon L’Équipe, l’OL ne devrait ainsi pas reconduire le 5-2-2-1 utilisé à Prague. Tanner Tessmann ne sera plus utilisé comme défenseur central ou libero. L’Américain retrouvera son rôle de sentinelle au milieu de terrain, dans un 4-3-3 beaucoup plus classique. Corentin Tolisso évoluera comme relayeur, tandis qu’Abner Vinicius retrouvera son poste de latéral gauche. Une manière pour Fonseca de revenir au système travaillé durant toute la préparation estivale.

Autre bonne nouvelle pour l’OL : Moussa Niakhaté est de retour après sa suspension. Son retour doit permettre de stabiliser une défense lyonnaise qui avait énormément souffert lors du match aller. Mais c’est surtout offensivement que Fonseca veut afficher davantage d’ambition. L’entraîneur portugais a annoncé les titularisations de Malick Fofana et Ernest Nuamah sur les ailes, avec Loïs Openda en pointe.

Une série noire à effacer pour Fonseca

Un trio offensif capable d’apporter beaucoup plus de vitesse, de percussion et de profondeur. Après avoir été trop prudent à Prague, Fonseca semble donc vouloir prendre davantage de risques. Cette rencontre représente également un défi personnel pour Paulo Fonseca. Depuis son départ du Chakhtior Donetsk en 2019, le technicien portugais n’a jamais réussi à franchir un tour d’une compétition européenne après avoir perdu le match aller. Le bilan est particulièrement lourd : quatre précédents, quatre éliminations.

Une statistique que Fonseca aimerait évidemment faire disparaître dès ce soir. L’OL devra pour cela afficher un tout autre visage que celui présenté en République tchèque. Le scénario est désormais très clair. L’OL doit gagner pour poursuivre son parcours européen. Mais au-delà du résultat, les Lyonnais doivent surtout retrouver l’état d’esprit qui leur avait permis de réaliser une très belle préparation. Avec le retour de Niakhaté, un milieu de terrain réorganisé et surtout un trio Fofana-Nuamah-Openda, Paulo Fonseca semble avoir choisi l’offensive. Après le non-match de Prague, l’OL n’a plus le droit à l’erreur. Le Groupama Stadium est prêt à pousser. Aux joueurs lyonnais désormais de transformer cette énorme attente en qualification.